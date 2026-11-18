Tokį sprendimą jis priėmė po to, kai naujausias jo albumas „Airplane Mode“ pasiekė pirmąją vietą Jungtinės Karalystės muzikos topuose, skelbė eonline.com.
Netikėtas sumanymas
Apie tokį sumanymą 52-ejų atlikėjas prabilo dar prieš albumo pasirodymą. Lapkričio 6 d. išleistam albumui jis iškėlė sąlygą – jeigu šis užims pirmąją vietą muzikos topuose, dainininkas teisiškai pasikeis vardą į Ryaną Airą. Panašu, kad gerbėjai į jo prašymą pažiūrėjo rimtai.
Lapkričio 16 d. Jamesas socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo ekrano nuotrauka, kurioje matyti, kad jo visas vardas Jamesas Hillieras Blountas pakeistas į Ryaną Bel Airą.
Atlikėjas neslėpė, kad toks pokytis jam daug nekainavo. „Man tai kainavo 53,05 svaro sterlingų“, – juokavo jis.
Dar lapkričio 11 d. dainininkas socialiniame tinkle paskelbtame vaizdo įraše kreipėsi į gerbėjus ir priminė, kad tai jau ne pirmas kartas, kai jis žada pakeisti savo vardą.
„Sveiki, aš Jamesas Bluntas – ir jūs viską sugadinote. Prieš dvejus metus pažadėjau teisiškai pasikeisti vardą į Blunty McBluntface, jeigu mano albumas užims pirmąją vietą topuose. Taip nenutiko. Dėl jūsų kaltės. Todėl dabar suteikiu jums antrą galimybę“, – šmaikštavo atlikėjas.
Tuomet jis pristatė ir naująjį savo pažadą: „Galbūt jau girdėjote, kad mano naujasis albumas „Airplane Mode“ jau pasirodė. Jeigu jis pasieks pirmąją vietą, teisiškai pasikeisiu vardą į Ryaną Airą.“
Jau bandydamas priprasti prie naujojo vardo, Jamesas kelis kartus pakartojo: „Mano vardas Airas. Ryanas Airas.“
„Todėl klausykitės albumo, pirkite jį – tiesiog pasirūpinkite, kad jis pasiektų pirmąją vietą. Priešingu atveju man teks ir toliau likti Jamesu Bluntu. Niekas to nenori“, – juokavo jis.