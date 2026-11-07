Žinomas muzikantas prisilakstė: paviešintas sulaikymo vaizdo įrašas

Kaip praneša TMZ, DeSoto apygardos šerifo biuro atstovas patvirtino, kad B. Myersas buvo sulaikytas penktadienio rytą ir pristatytas į DeSoto apygardos kalėjimą.
Atlikėjui pateikti keturi kaltinimai, vienas jų – sunkus nusikaltimas dėl bandymo pabėgti nuo teisėsaugos pareigūnų ir išvengti sulaikymo.
Policijos teigimu, reperis važiavo 182 km/val. greičiu, nors toje kelio atkarpoje buvo leidžiama važiuoti ne greičiau nei 97 km/val.
Pareigūnai pasakojo bandę sustabdyti B. Myersą, tačiau šis nepakluso jų reikalavimams ir nuvažiavo dar maždaug apie 11 km nuo vietos, kurioje iš pradžių buvo pastebėtas. Sustoti jis nusprendė tik vėliau.
Reperio automobilyje aptiko narkotinių medžiagų
Nemalonumai atlikėjui tuo nesibaigė. Pareigūnų teigimu, atlikėjo kišenėje buvo rasti narkotikai.
B. Myersui taip pat pareikšti kaltinimai dėl narkotinių medžiagų ir jų vartojimui skirtų priemonių laikymo.
Įtariamą incidentą užfiksavo ir vaizdo įrašas. Jame matyti, kaip automobilis dideliu greičiu pralekia pro policijos pareigūnus. Galiausiai vairuotojas iškiša rankas pro langą, išlipa iš transporto priemonės ir uždeda rankas už galvos.
Sulaikymo vaizdo įrašas:
Išgarsėjo bendru kūriniu su Maluma
Tikrasis Bryanto Myerso vardas – Bryanas Robertas Rohena Pérezas. Puerto Riko hiphopo atlikėjas išgarsėjo prisidėjęs prie 2016 metais pasirodžiusio Malumos hito „Cuatro Babys“.
Kūrinys sulaukė didžiulio populiarumo ir „Billboard“ „Hot Latin Songs“ tope pakilo iki 15-osios vietos. B. Myersas taip pat žinomas dėl dainos „Esclava“, kuri jam pelnė žvaigždės statusą gimtajame Loma Altos miestelyje Puerto Rike.