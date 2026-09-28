Legendinis dainininkas skelbia apie karjeros pabaigą: „Atėjo laikas atsisveikinti...“

R. Stewartas, kuriam šiemet sukako 81-eri, paskelbė apie savo paskutinį koncertinį turą. Daugiau nei šešis dešimtmečius scenoje praleidęs dainininkas patvirtino, kad kitąmet gyvai koncertuos paskutinį kartą.
Priėmė sprendimą
Atlikėjas paskelbė apie „The Final Encore“ turą, kuriuo ketina atsisveikinti su gerbėjais Jungtinėje Karalystėje ir Europoje.
„Mano brangūs draugai, atėjo laikas atsisveikinti su gyvenimu kelyje“, – apie sprendimą socialiniuose tinkluose pranešė R. Stewartas.
Paskutinis jo turas prasidės balandžio 23 dieną Dubline, o vėliau dainininkas koncertuos Londone, Amsterdame ir Berlyne. Turo finalas numatytas liepos 24-ąją Hanoveryje, Vokietijoje, rašo mirror.co.uk.
„Po daugiau nei šešių dešimtmečių „The Final Encore“ neabejotinai bus mano paskutinis turas“, – patvirtino atlikėjas.
R. Stewartas taip pat neslėpė dėkingumo savo gerbėjams, lydėjusiems jį per visą ilgą karjerą.
„Dainuoju muziką, kurią myliu, nuo tada, kai man buvo 19 metų. Turėjau privilegiją nešti ją į visą pasaulį jums visiems. Tai suteikė man gyvenimą, apie kokį niekada nebūčiau galėjęs įsivaizduoti, ir tikiuosi, kad mainais jums padovanojau gražių prisiminimų“, – sakė jis.
Dainininkas gerbėjus pakvietė į paskutinius koncertus ir pažadėjo atsisveikinti taip, kaip moka geriausiai – su muzika ir didžiuliu šou.
Susidūrė su sveikatos problemomis
Žinia apie paskutinį turą pasirodė netrukus po to, kai R. Stewartas susidūrė su sveikatos sunkumais ir vasarą turėjo atšaukti ne vieną pasirodymą.
Vieno koncerto Jungtinėse Valstijose metu atlikėjas buvo priverstas nutraukti pasirodym. Užkulisiuose jo laukė komandos nariai, o vėliau dainininkas buvo pastebėtas kelis kartus įkvepiantis deguonį iš deguonies baliono.
Netrukus jo žmona Penny Lancaster atskleidė daugiau informacijos apie vyro sveikatą. Ji pasakojo, kad R. Stewartas buvo susidūręs su sveikatos problemomis, pavyzdžiui, viršutinių kvėpavimo takų infekcija, tačiau vėliau medikai nustatė ir iki tol nežinotą širdies problemą.
Pasak P. Lancaster, atlikėjui buvo nustatytas nedidelis kraujagyslės susiaurėjimas, todėl prireikė stento.
„Laimei, tai buvo pastebėta tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Jie aptiko nedidelį užsikimšimą, kuriam reikėjo stento“, – pasakojo R. Stewarto žmona.
Ji taip pat pabrėžė, kad jos vyras, nepaisant amžiaus, yra labai geros fizinės formos ir po sveikatos problemų nekantravo grįžti į sceną.
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