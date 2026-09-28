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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paaiškėjo naujausia žinia apie koncerte sunegalavusį legendinį dainininką

2026-09-28 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 16:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Legendinio britų dainininko sero Rodo Stewarto (81 m.) žmona Penny Lancaster (55 m.) pasidalijo naujienomis apie vyro sveikatą. Ji atskleidė, kad gydytojai neseniai aptiko iki tol nežinotą širdies problemą, o dabar muzikantas pamažu grįžta į įprastą gyvenimo ritmą.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Legendinio britų dainininko sero Rodo Stewarto (81 m.) žmona Penny Lancaster (55 m.) pasidalijo naujienomis apie vyro sveikatą. Ji atskleidė, kad gydytojai neseniai aptiko iki tol nežinotą širdies problemą, o dabar muzikantas pamažu grįžta į įprastą gyvenimo ritmą.

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Vasarą R. Stewartas per koncertą Jungtinėse Valstijose buvo priverstas nutraukti pasirodymą. Užkulisių darbuotojai jį palydėjo į scenos šoną, kur dainininkas kelis kartus įkvėpė deguonies iš specialaus baliono. Po šio incidento atlikėją užklupo ir daugiau sveikatos problemų.

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Užklupo sveikatos problemos

P. Lancaster apie vyro būklę prabilo Vanessos Feltz „YouTube“ laidoje „At Home With Vanessa“. Pasak jos, iš pradžių R. Stewartas sirgo viršutinių kvėpavimo takų infekcija, o vieno koncerto metu sveikatą galėjo paveikti ir didelis aukštis virš jūros lygio.

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„Tačiau nežinojome, kad jis turi ir širdies problemų“, – sakė moteris.

Ji tikino, kad jos vyras yra itin geros fizinės formos – net lyginant su penkiasdešimtmečiais. Vis dėlto medikai aptiko nedidelį kraujagyslės susiaurėjimą. 

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„Laimei, problema buvo aptikta tinkamu metu ir tinkamoje vietoje“, – kalbėjo P. Lancaster.

Ji taip pat pastebėjo, kad širdies problemų gali turėti ir jaunesni žmonės, nė neįtardami apie jų egzistavimą.

P. Lancaster teigimu, medikai patarė R. Stewartui iki mėnesio nesileisti į koncertinius turus ir skirti laiko atsigauti. Tačiau dainininkas jau nekantrauja sugrįžti į sceną.

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„Jis jau vėl sporto salėje“, – atskleidė žmona.

Anot jos, R. Stewartas itin atsakingai ruošiasi pasirodymams – prieš koncertą gali valandų valandas sportuoti. Jo pasirengimą P. Lancaster palygino su boksininko treniruotėmis.

Vis dėlto ji ir atlikėjo komanda dabar atidžiai stebi, kad šis nepersistengtų ir leistų organizmui visiškai atsigauti.

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