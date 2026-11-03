Populiarios grupės gerbėjus sukrėtė netikėta žinia: legendinis vokalistas atsidūrė ligoninėje

Lapkričio 2-ąją atlikėjas socialiniuose tinkluose pranešė, kad dėl medikų rekomendacijų nebegalės tęsti suplanuotų pasirodymų Europoje ir Jungtinėje Karalystėje, skelbė dailystar.co.uk.
Susidūrė su sveikatos problemomis
Apie muzikanto sveikatos problemas pranešta spalio 31-ąją. Tuomet grupė socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių negalės surengti dviejų suplanuotų koncertų Vokietijoje – Leipcige ir Hamburge.
„Su dideliu apgailestavimu „Deep Purple“ turi pranešti, kad negalės surengti suplanuotų koncertų: šį vakarą – „QI Arena“ arenoje Leipcige, o rytoj vakare – „Sporthalle“ Hamburge“, – rašė grupės nariai.
Jie taip pat atskleidė, kad Iano Gillano sveikatos būklė pareikalavo skubios medicininės pagalbos, o pats atlikėjas buvo paguldytas į ligoninę.
„Taip nutiko dėl skubios medicininės pagalbos prireikusios Iano Gillano sveikatos problemos, dėl kurios jis šiuo metu yra hospitalizuotas“, – teigta pranešime.
Grupė neslėpė apgailestavimo dėl netikėtai pasikeitusių planų ir patikino, kad ieškoma galimybių abu koncertus surengti kitomis datomis.
„Suprantame, kad šis pranešimas pasirodė paskutinę minutę, ir dalijamės visų mūsų nuostabių gerbėjų nusivylimu, kad negalime surengti koncertų Leipcige ir Hamburge.
„Deep Purple“ ir mūsų komanda deda visas pastangas, kad rastų tinkamą laiką abiem koncertams perkelti. Visi įsigyti bilietai galios naujomis koncertų datomis. Su didžiausia meile ir pagarba – „Deep Purple“, – rašė muzikantai.
Ianas Gillanas prabilo apie sveikatos problemas
Lapkričio 2-ąją pats Ianas Gillanas kreipėsi į gerbėjus ir padėkojo už palaikymą bei linkėjimus. Atlikėjas atskleidė, kad sveikatos problemos jį užklupo Leipcige, kur prireikė skubios pagalbos ligoninėje.
„Mieli draugai, dėkoju už visus pastarųjų dienų linkėjimus ir palaikymą – man tai be galo daug reiškia. Būdamas Leipcige susidūriau su sveikatos problema, dėl kurios prireikė skubios pagalbos ligoninėje“, – rašė muzikantas.
Ianas tikėjosi, kad gydytojai leis jam tęsti koncertinį turą, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai būtų pernelyg rizikinga.
„Tikėjausi, kad gydytojai leis man tęsti turą iki pat jo pabaigos, tačiau tai darant kiltų labai rimtų pavojų. Todėl, pasitarę su mano medikų komanda ir vadyba, nusprendėme iki atskiro pranešimo atidėti likusius 2026-ųjų koncertinio turo pasirodymus Europoje ir Jungtinėje Karalystėje“, – pranešė jis.
Atlikėjas taip pat atsiprašė gerbėjų dėl sukeltų nepatogumų ir padėkojo už supratingumą.
„Labai atsiprašau už nepatogumus, kuriuos tai gali sukelti, tačiau toks sprendimas yra geriausias visiems. Dėkoju už jūsų supratingumą. Linkėjimai, IG“, – užbaigė savo kreipimąsi Ianas Gillanas.