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Žinomas atlikėjas išgirdo teismo nuosprendį dėl žiauraus išpuolio

2026-10-27 16:55 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-27 16:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Grammy“ apdovanojimą pelnęs dainininkas Chrisas Brownas pirmadienį išvengė realios laisvės atėmimo bausmės už tai, kad prieš trejus metus viename Londono naktiniame klube tekilos buteliu sumušė muzikos prodiuserį Abrahamą Diaw.

Antrankiai (nuotr. 123rf.com)

„Grammy“ apdovanojimą pelnęs dainininkas Chrisas Brownas pirmadienį išvengė realios laisvės atėmimo bausmės už tai, kad prieš trejus metus viename Londono naktiniame klube tekilos buteliu sumušė muzikos prodiuserį Abrahamą Diaw.

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Ch. Brownui skirta aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas vieniems metams.

37-erių Ch. Brownui grėsė iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė po to, kai liepą jis pripažino kaltę dėl viešosios tvarkos pažeidimo panaudojant smurtą per 2023 m. vasarį įvykusį išpuolį prabangaus Londono Meifero rajono privataus naktinio klubo „Tape“ šokių aikštelėje.

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Pagal Jungtinės Karalystės teisę šis nusikaltimas apibrėžiamas kaip neteisėtas smurto naudojimas arba grasinimas jį panaudoti, dėl kurio kiti žmonės ima baimintis dėl savo saugumo.

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Ch. Brownas anksčiau neigė 2023 m. vasarį naktiniame klube „Tape“ smogęs A. Diaw. Tačiau prokurorų teigimu, daugybės klubo lankytojų akivaizdoje įvykusias muštynes užfiksavo stebėjimo kamera.

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Pagal susitarimą dėl kaltės pripažinimo prokurorai atsisakė kaltinimų užpuolimu, mėginimu sunkiai sužaloti žmogų ir ginklo, kuriuo buvo laikomas butelis, turėjimu.

Ch. Browno draugas ir vokalo mokytojas Omololu Akinlolu taip pat pripažino kaltę dėl viešosios tvarkos pažeidimo panaudojant smurtą. Jam taip pat bus paskirta bausmė.

Po muštynių Ch. Brownas išvyko iš Jungtinės Karalystės, tačiau 2025 m. gegužę buvo sulaikytas Mančesterio viešbutyje, kai atskrido į miestą surengti koncerto.

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Dainininkas tuomet buvo paleistas už 5 mln. svarų sterlingų (6 mln. eurų) užstatą, todėl praėjusią vasarą galėjo surengti koncertinį turą Europoje ir Šiaurės Amerikoje.

Ch. Brownas išgarsėjo dar paauglystėje 2005 m., o pirmąjį „Grammy“ apdovanojimą už geriausią ritmenbliuzo albumą „F.A.M.E.“ pelnė 2011 m. Antrąjį apdovanojimą toje pačioje kategorijoje jis gavo 2025 m. už albumą „11:11 (Deluxe)“.

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Dainininkas ne kartą turėjo problemų su teisėsauga nuo tada, kai buvo nuteistas už 2009 m. įvykdytą sunkų nusikaltimą – tuometinės savo merginos Rihannos užpuolimą likus kelioms valandoms iki jų planuoto pasirodymo „Grammy“ apdovanojimų ceremonijoje.

Dėl įvairių konfliktų jis buvo sulaikytas keliose JAV valstijose, o 2019 m. – ir Paryžiuje, kur buvo apklaustas dėl įtarimų išžaginimu. Vėliau jis buvo paleistas nepateikus kaltinimų.

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