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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Po sunkios diagnozės – netikėta dainininko žinia

2026-11-16 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-16 19:40
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Legendinis JAV dainininkas Billy Joelis ruošiasi sugrįžti į sceną – atlikėjas paskelbė apie pirmąjį oficialų pasirodymą po to, kai jam buvo diagnozuota normotenzinė hidrocefalija.

Lašelinė, ranka (nuotr. 123rf.com)

Legendinis JAV dainininkas Billy Joelis ruošiasi sugrįžti į sceną – atlikėjas paskelbė apie pirmąjį oficialų pasirodymą po to, kai jam buvo diagnozuota normotenzinė hidrocefalija.

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Pirmadienį, lapkričio 9-ąją, muzikantas socialiniame tinkle „Instagram“ pranešė apie būsimą renginį Floridos Atlanto universitete (FAU), skelbė people.com.

Paskelbė žinią

„Floridos Atlanto universitetas pasitiks dainininką, dainų autorių ir kompozitorių Billy Joelį renginyje „Billy Joel: vakaras su klausimais ir atsakymais... ir šiek tiek muzikos“, – rašė atlikėjas.

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Skelbiama, kad renginys vyks gruodžio 14 dieną, 19 valandą. 

Nors tai bus pirmasis oficialus jo pasirodymas po diagnozės, sausį B. Joelis jau buvo netikėtai užlipęs ant scenos Floridoje.

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Tuo metu amfiteatre koncertavo jo dainas atliekanti koverių grupė, o susirinkę gerbėjai nė nenutuokė, kad netrukus prie jų prisijungs pats muzikantas.

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„Šį vakarą neplanavau dirbti“, – į mikrofoną šmaikščiai tarė jis.

Tuomet atlikėjas publikai padovanojo du savo kūrinius – „We Didn’t Start the Fire“ ir „Big Shot“.

Apie diagnozę B. Joelis pirmą kartą pranešė 2025 metų gegužę. Tuomet jis atšaukė suplanuotus koncertus ir atskleidė, kad liga dar labiau paūmėja dėl pasirodymų scenoje. Dėl normotenzinės hidrocefalijos jam kilo klausos, regėjimo ir pusiausvyros sutrikimų.

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2025 metų liepą duotame interviu žurnalui „PEOPLE“ dainininkas plačiau papasakojo apie savo savijautą ir patikino, kad stengiasi prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių.

„Žinau, kad daug žmonių nerimauja dėl manęs ir mano sveikatos, tačiau man viskas gerai. Tai, su kuo susidūriau, yra tokia būklė, apie kurią žino labai nedaug žmonių, įskaitant ir mane patį, kad ir kiek bandytum apie ją sužinoti. Stengiuosi su tuo tvarkytis ir sveikti“, – tuomet kalbėjo atlikėjas.

Jis neslėpė, kad diagnozė iš pradžių išgąsdino, tačiau ragino gerbėjus pernelyg nesijaudinti.

„Buvo baisu, bet dabar man viskas gerai. Tiesiog norėjau žmonėms pranešti, kad jie nesijaudintų, jog sergu mirtina liga ar kažkuo panašiu“, – pridūrė B. Joelis.

 

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