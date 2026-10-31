Legendiniam dainininkui prireikė medikų pagalbos: skubiai atšaukiami koncertai

Šeštadienio rytą savo „Instagram“ paskyroje grupė išplatino pranešimą gerbėjams:
„Su didžiuliu nusivylimu turime pranešti, kad „Deep Purple“ negalės surengti numatytų pasirodymų šį vakarą „QI Arena“ (Laipcige) ir rytoj vakare „Sporthalle“ (Hamburge).“
Sutriko sveikata
Grupė pridūrė:
„Šis sprendimas priimtas dėl staiga sutrikusios Ian Gillan sveikatos, dėl kurios jis šiuo metu yra paguldytas į ligoninę.“
Suprasdami, kad pranešimas paskelbtas paskutinę akimirką, muzikantai patikino bilietų turėtojus, jog stengsis rasti tinkamą laiką abiem koncertams perkelti.
„Visi įsigyti bilietai galios naujomis koncertų datomis“, – teigė grupės nariai.
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