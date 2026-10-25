Jaunuolių konfliktas Šakių rajone: mergina ligoninėje, vaikinas areštinėje

2008 metais gimusi mergina paguldyta į ligoninę Kaune.
2006 m. gimęs vaikinas, suteikus medicininę pagalbą, uždarytas į Kauno policijos areštinę. Jam fiksuotas 1,31 promilės girtumas.
Taip pat namuose Branduoliškių kaime rasta ir paimta augalinės kilmės medžiaga, įtariama, narkotikai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo bei disponavimo narkotikais.
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