„Kai gimė vaikai, galvojau, kad viskas tikrai stipriai sustos. Bet mes paleidžiame koncertinį turą, turime keturis naujus kūrinius stalčiuje. Pirmasis iš jų – „Gyvenimo traukinukas“ – šiandien išvysta dienos šviesą“, – džiaugėsi žinomas dainininkas.
Ar atpažįstate, kas šis dainininkas?
Vyras taip pat pasidalijo ir archyviniu kadru iš vaikystės, kuriame ne tik jis, bet ir jo tėvai.
Ar atpažįstate, koks žinomas dainininkas užfiksuotas šioje nuotraukoje?
Nuotraukoje – Dainotas Varnas.
Dainotas gerai pamena, kaip muzikalus ir talentingas jo tėtis laisvalaikiu ar per šeimos šventes paimdavo gitarą ir dainuodavo „Gyvenimo traukinuką“. Tačiau kūrinys niekada nebuvo įrašytas ir išleistas. Iki šiol.
„Man didžiulė garbė šį mūsų šeimai brangų kūrinį prikelti naujam gyvenimui ir išleisti į platų pasaulį. Tėtis, išgirdęs naująją versiją, nusprendė, kad mano indėlis į ją svarus, ir pasiūlė pasidalyti autoryste. Todėl dabar dainos autoriais esame abu. Man tai didelė dovana. Labai dėkoju ir Žygimantui Kepeniui už aranžuotę“, – sakė D. Varnas.
Dainos vaizdo klipo kūrimas taip pat tapo šeimos projektu. Vizualizaciją sukūrė Dainoto žmona Ieva Barbora Juozapaitytė-Varnienė. Dainininkas neslepia, kad derinti kūrybą ir vaikų auginimą nėra paprasta.
„Norėčiau labai stipriai padėkoti savo žmonai. Auginame du lėliukus, tad vos tik jie užmiega, ji sėda montuoti, dėlioti vaizdinės medžiagos, kurti klipo. Tai labai didelis darbas“, – pasakojo atlikėjas.
Pasak Dainoto, „Gyvenimo traukinukas“ – daina apie gyvenimo patirtis ir vertybes, kurias svarbu išsaugoti. Nors kūrinys parašytas prieš daugelį metų, jo žodžiai šiandien skamba ne mažiau aktualiai.
„Norisi vengti laikinumo, atsiremti į ilgaamžiškesnius, prasmingesnius dalykus. Kaip ir dainos tekste sakoma: „Meilės, saugotos per gruodą, tu bet kam neišdalink.“ Juk mūsų gyvenimo traukinys mus veža kiekvieną dieną. Jo vagonuose – skirtingi jausmai, patirtys, išgyvenimai. Ir atkabinti tų vagonų negali. Man labai gražus tas tęstinumas, kai tėčio sukurta daina tampa mano atliekamu kūriniu ir galbūt keliaus ateities kartoms“, – sako D. Varnas.
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