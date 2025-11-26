 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Garsi TV prodiuserė Rūta Daudienė parodė, kaip pasipuošė namus Kalėdoms: sunku atitraukti akis

2025-11-26 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 10:55

Sparčiai artėjant gruodžiui, lietuviai į savo namus įsileidžia šventinę nuotaiką – puošia kalėdines eglutes, įžiebia lemputes ir kuria jaukią atmosferą. Šventiniu džiugesiu jau gyvena ir televizijos laidų vedėja bei prodiuserė Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė.

1

Socialiniame tinkle „Facebook“ Rūta paviešino įrašą, kuriame pasidalijo, kad savo namus jau papuošė Kalėdoms.

„Žodžiu, šventes švęsti reikia. O prieš švenčiant – pasipuošti namučius. Vakar ir šiandien su dukrytėmis pasiraitojome rankoves ir štai kas gavosi. O kaip Jūs, ar jau dekoruojate namus Kalėdoms?“ – teiravosi ji.

Išlaidos – visiškai minimalios

Kaip naujienų portalui tv3.lt pabrėžė R. Lukoševičiūtė-Daudienė, namų puošimas vyko su visiškai minimaliomis išlaidomis.

„Mėgstu paeksperimentuoti ir „iš nieko“ padaryti kažką gražaus. Be to, daug dekoracijų esu išsimainiusi mainų grupėse“, – teigė ji.

Užfiksuotuose kadruose matyti pasakiškai atrodanti kalėdinė eglutė, šventinė puokštė, žybsinčios lemputės. Akį taip pat traukia ir dekoruotas gėlių stovas.

„Man patinka į dekoracijas įpinti gyvų gėlių, kaip šiuo atveju padariau su rožėmis. Taip pat pagalvojau, kad būtų gražu šventiškai padekoruoti gėlių stovą – jis atneštas iš lauko, kad gėlės peržiemotų namuose. Regis, visai gražiai gavosi“, – pasakojo R. Lukoševičiūtė-Daudienė.

Išvydę papuoštus namus, Rūtos gerbėjai negailėjo jai ir dukrytėms komplimentų.

„Labai gražu“, – rašė viena moteris.

„Šaunuolės“, – pridūrė kita.

vėlu,labai vėlu
2025-11-26 11:00
vaikeli,vėlokai,mes jau statom antrą kartą egles,papuošėm,ir dar trečią reiks prieš Kalėdas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
