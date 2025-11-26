Garsi TV prodiuserė Rūta Daudienė parodė, kaip pasipuošė namus Kalėdoms: sunku atitraukti akis

Socialiniame tinkle „Facebook“ Rūta paviešino įrašą, kuriame pasidalijo, kad savo namus jau papuošė Kalėdoms.
„Žodžiu, šventes švęsti reikia. O prieš švenčiant – pasipuošti namučius. Vakar ir šiandien su dukrytėmis pasiraitojome rankoves ir štai kas gavosi. O kaip Jūs, ar jau dekoruojate namus Kalėdoms?“ – teiravosi ji.
Išlaidos – visiškai minimalios
Kaip naujienų portalui tv3.lt pabrėžė R. Lukoševičiūtė-Daudienė, namų puošimas vyko su visiškai minimaliomis išlaidomis.
„Mėgstu paeksperimentuoti ir „iš nieko“ padaryti kažką gražaus. Be to, daug dekoracijų esu išsimainiusi mainų grupėse“, – teigė ji.
Užfiksuotuose kadruose matyti pasakiškai atrodanti kalėdinė eglutė, šventinė puokštė, žybsinčios lemputės. Akį taip pat traukia ir dekoruotas gėlių stovas.
„Man patinka į dekoracijas įpinti gyvų gėlių, kaip šiuo atveju padariau su rožėmis. Taip pat pagalvojau, kad būtų gražu šventiškai padekoruoti gėlių stovą – jis atneštas iš lauko, kad gėlės peržiemotų namuose. Regis, visai gražiai gavosi“, – pasakojo R. Lukoševičiūtė-Daudienė.
Išvydę papuoštus namus, Rūtos gerbėjai negailėjo jai ir dukrytėms komplimentų.
„Labai gražu“, – rašė viena moteris.
„Šaunuolės“, – pridūrė kita.
