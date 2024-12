Garsi atlikėja Tulisa atvirai apie patirtą seksualinę prievartą: klube į gėrimą įmaišė narkotinių medžiagų

36-erių metų „N-Dubz“ ikona neseniai sėdėjo su „Celebs Go Dating“ ekspertu Paulu Brunsonu jo tinklalaidėje „We Need To Talk“ ir papasakojo apie tai, kaip būdama vos 16 metų ji buvo užpulta, rašo mirror.co.uk.

Iš karto pajuto pavojų

Drąsiai atsisakydama teisės į anonimiškumą, Tulisa laidos vedėjui teigė: „Prisimenu, kaip pamačiau vieną iš jų, jie kažką įsipylė į savo gėrimą, jis šnypštė, ir aš iškart pagalvojau, o Dieve“.

Atlikėja išsigando dėl savo itin jautrios reakcijos į narkotikus ir toliau pasakojo apie savo mintis tą akimirką.

„Jie vartoja narkotikus. Ką tu ten dedi? Aš pažvelgiau į jį ir pasakiau: prašau, prašau, prašau, prašau, nedėkite nieko į mano gėrimą, – toliau tvirtino ji. – Žinojau, kad esu labai tam jautri, nes tuo metu buvau pradėjusi patirti priepuolius nuo žolės. Todėl sakiau, kad negaliu vartoti jokių narkotikų“.

„Prašau, prašau, prašau, nedėkite jokių narkotikų į mano gėrimą. O jis atsakė: „Ne, ne, ne“, – pasakojo Tulisa.

Savęs dėl nieko nekaltina

Moteris teigė, kad prieš užpuolimą ji prarado sąmonę. Ji sakė, kad buvo sumišusi dėl to, kas vyksta, o paskui prisiminė, kad lygtais buvo automobilyje.

Tulisa teigė: „Prisiminiau, kad jaučiausi taip: „Kas vyksta? O paskui, žinote, prisiminiau, kad buvau automobilyje ir mačiau šviesas, gatvės žibintus. Taigi, turbūt gulėjau ant nugaros ir prisimenu, kad sekundę atmerkiau akis, pamačiau gatvės žibintus, gatvės žibintus, gatvės žibintus, o tada, aišku, atsibudau kambaryje, o tada, taip, visa kita – istorija“.

Atviraudama Paului, Tulisa pridūrė: „Manau, kad tikriausiai būčiau jį užpuolusi, todėl nebūčiau galėjusi pranešti, kad tai tiesa. Tikriausiai būčiau jį nubaudusi ir nenorėdama apie tai pranešti, nes būčiau patekusi į bėdą“.

Dainininkė sakė, kad ji nėra iš tų, kurie „kaltina save“, ir tęsė, kad tai buvo jo kaltė.

„Iki šiol nesu ta, kuri, kai jaučiuosi įskaudinta ar įvaryta į kampą, eina savęs kaltinti. Aš kaltinau jį per visus galus. Nežiūrėjau nė į vieną savo veiksmą ir negalvojau, ką galėjau padaryti kitaip? Visa tai – jo kaltė“, – teigė Tulisa.