Pirmadienį bus pristatyti alkoholio ir psichoaktyviųjų medžiagų paplitimo Lietuvos mokyklose tyrimo rezultatai

Pirmadienį bus pristatyti Lietuvos Alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų Europos mokyklose tyrimo (ESPAD, angl. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) rezultatai. Pristatymo metu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovai bei tyrimo organizatoriai taip pat apžvelgs ilgametes šių medžiagų vartojimo mokyklose tendencijas Lietuvoje.