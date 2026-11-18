Apie tai buvo pranešta socialiniuose tinkluose.
Pokyčiai garsaus šefo gyvenime
Pokyčius šefas paskelbė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje, kurioje rašė:
„Kelionės.
Kartais trumpą kelionę prisimeni visą gyvenimą, o ilgas kelias, jį nuėjus, nebeatrodo toks ilgas. Ir pamiršti, kur buvo pradžios taškas.
Prieš devynerius metus, žiūrėdamas „Panoramą“, užmačiau reportažą: vienas iš legendinių danų restoranų vizionierių su Niels sukirto rankomis, kad Vilniuje, Pacų viešbutyje, kurs naujos kartos restoraną. Kiek netikėtai radau kontaktus, ir taip prasidėjo mano pokalbiai su juo. Sutarėme, kad prisijungsiu ir tapsiu kulinarijos tyrinėtoju. Kas tai per pozicija, tikriausiai tik šiandien ir galėčiau pasakyti.
9 metai. Tiek trunka mano kelionė su Baltic Food Republic. Per tą laiką tyrinėjau kulinariją Lietuvoje, uždariau 14Horses Uptown, atidariau 14Horses Pacų viešbutyje, projektavau ir valdžiau Senatorių pasažo virtuvių įrengimą, atidarėme 14Horses Senatoriuose, persikėliau į Nineteen18, užtarnavome jam dvi žvaigždes iš eilės, perleidau Nineteen18 vairą į naujas rankas, per 45 dienas atidarėme Deep Roots ir per 65 dienas nuo atidarymo gavome pirmąją žvaigždę.
Per tą laiką dirbau su labai talentingais žmonėmis. Su komanda, kuri kartais pavargsta, kartais pabamba, bet savo atsidavimu ir meile amatui visada veda mane į priekį ir puikiai supranta, kaip kurti tikrumą: tikrą ryšį, tikrą maistą, tikrus skonius. Ačiū jums. Ir ačiū Baltic Food Republic už pasitikėjimą ir drąsą leisti eksperimentuoti.
Ar gali būti geresnė kelionė? Abejoju. Bet kiekviena kelionė turi savo tikslą, ir jaučiu, kad savąjį čia pasiekiau. Todėl ir ilga kelionė su Baltic Food Republic, ir ne tokia ilga su Deep Roots turi savo finišą. Manasis bus su trenksmu – taip, kaip visada mėgau. Gruodžio 31-osios vakaras bus mano paskutinis vadovaujant restorano virtuvei.
Kaip išmokė tėtis, lengvas kelias – ne mano kelias.
O kas toliau? Stay tuned – pamatysime.“
Apie pauzę buvo paskelbta ir pačioje restorano paskyroje. Ten nurodyta, kada dar galima ateiti į restoraną:
„Mieli svečiai, mieli draugai,
per šiuos kelis mėnesius prie mūsų stalų sėdėjo šeimos ir draugų kompanijos, smalsūs keliautojai ir tie, kurie grįždavo vėl ir vėl. Ačiū jums už kiekvieną vakarą, kiekvieną pokalbį prie šefo stalo ir kiekvieną tuščią lėkštę.
Nuo sausio 1 d. Deep Roots keliauja į pauzę prieš pradėdamas naują gyvavimo etapą. Bet iki gruodžio 31 d. dar turim laiko pasimatyti. Gruodį dirbam kaip įprasta. Ateikit atsisveikinti, o dar geriau – ateikit pavalgyti.“
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