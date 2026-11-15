Ši moteris per dieną išgerdavo 8 butelius vyno: štai kaip ji atrodo dabar

„Skysti pietūs“ greitai tapo priklausomybe, o galiausiai ji 5 val. ryto atsidarydavo vyno butelį, kad tik pradėtų dieną.
Išleidusi 30 000 eurų reabilitacijai ir ištvėrusi daugybę detoksikacijų ligoninėse, 2013 m. Sarah buvo nukreipta į Anoniminius alkoholikus (AA).
Ji sakė, kad daugelį metų stengėsi neatsilikti nuo sesijų. Tačiau tik po „ypač blogos“ detoksikacijos 2019 m. ji visiškai atsidavė blaivybei.
Dabar ji jau šešerius metus nevartoja alkoholio po to, kai incidentas vaikų gimtadienio vakarėlyje paskatino ją kreiptis pagalbos. Sarah yra pasiryžusi įrodyti kitoms su priklausomybe kovojančioms moterims, kad pasveikti įmanoma.
Ji pasakojo: „Mano darbas buvo susijęs su bendravimu nuolat vartojant alkoholį. Tai peraugo į gėrimą 5 val. ryto, kad ryte atsikelčiau ir sustabdyčiau drebulį. Dėl savo gyvenimo būdo, kai pietauti vedu milijonierius, galiu sakyti: „Taip, tai yra tai, ką aš darau.“
Tačiau man sunkiai sekėsi palaikyti santykius, praradau visus savo pomėgius ir susidomėjimą viskuo, kas nėra alkoholis.“
Neišvengiamas kelias
Sarah mano, kad jos priklausomybė nuo alkoholio nebuvo vienintelė priežastis. Ji mano, kad tai buvo neišvengiamas kelias.
„Kartais alkoholizmas yra tiesiog žmogaus prigimtis“, – sakė Sarah ir toliau pasakojo apie savo auklėjimą. „Vaikystėje jaučiausi labai mylima, nors buvau gana tyli ir niekada nesijaučiau gerai savo kailyje. Paauglystėje nesidomėjau niekuo, išskyrus gėrimą ir berniukus.“
„Pradėjau gerti, kai man buvo maždaug 15 ar 16 metų, ir jaučiau, kad tarsi turiu pasitikėjimo savimi ir galiu būti tokia, kokia visada norėjau būti. Tai iš karto mane užvaldė.“
Nepaisant to, kad tai paveikė jos mokslus, Sarah sugebėjo baigti mokyklą, o vėliau, būdama 21 metų, tapo asmenine trenere. Tačiau jos kova su alkoholiu ėmė kėsintis į jos karjerą – ji prisipažino, kad dažnai „eidavo į vakarėlius“ su klientais.
Vėliau jos karjeros kelias vedė ją į aukštas pareigas užimančių vadovų asistentės pareigas, kurios ją panardino į prabangos pasaulį.
„Tai leisdavo man būti nepastebimai, nes jie turėdavo po vienus pietus ir galimybę daug išgerti. O aš dalyvaudavau daugybėje pietų per dieną ir maniau, kad tai gerai – taip nebuvo.“
Saros girtavimo problema vis didėjo – jos pietūs virto naktiniais pasivaikščiojimais septynias dienas per savaitę. Galiausiai ji pradėjo gerti iš pat ryto, o iki 30 metų per dieną išgerdavo po 8 butelius, kad sušvelnintų „drebulį“.
Po išgertuvių ji detoksikuodavosi ligoninėje ir teigia, kad 30 tūkst. eurų išleido reabilitacijai, tačiau niekas nepadarė ilgalaikio poveikio. 2019 m. vaiko gimtadienio vakarėlyje, surengtame dukters draugui, Sarah buvo pastebėta girtaujanti ir apsvaigusi vonios kambaryje.
Vienas iš tėvų paskambino greitajai pagalbai ir Sarah buvo nuvežta atgal į ligoninę detoksikacijai. „Norėjau kuo greičiau išblaivėti – bet tik tam, kad galėčiau būti išrašyta ir nueiti nusipirkti vyno“, – sakė ji.
„Tačiau kitą dieną negalėjau normaliai vaikščioti ir vis dar drebėjau. Gydytojas man pasakė: „Jei man įrodysite, kad galite nueiti į tualetą, mes jus išleisime“. Ryžtingai tai padariau – bet kai pažvelgiau į veidrodį, pasijutau taip, tarsi pirmą kartą per 20 metų matyčiau save tinkamai.
Man pavojingai trūko svorio, mano oda buvo blyški, o akys stiklinės - visai kaip mano tėčio. Išgirdau balsą galvoje sakant: „Baigiu“ – ir grįžau atgal į lovą.“
Nuo tos gyvenimą pakeitusios akimirkos Sarah atsidavė blaiviam gyvenimo būdui ir nuo to laiko reguliariai lankosi AA susirinkimuose. Ji įvaldė meną valdyti sunkias emocijas, tokias kaip pyktis, liūdesys ir konfrontacija, ir vėl susigrąžina savo aistras.
„Viskas vėl pradeda stotis į savo vietas – esu laisva. Atgavau savo tapatybę – žinau, ką mėgstu daryti, kokios spalvos man patinka, kokia muzika man patinka. Turiu dėl ko gyventi.“
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