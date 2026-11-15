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Paskelbtas turtingiausių muzikantų TOP 3: turtai pribloškia

2026-11-15 14:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 14:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žurnalas „Forbes“ paskelbė turtingiausių pasaulio muzikantų trejetuką. Sąrašo viršūnėje atsidūrė reperis Jay-Z, kurio turtas vertinamas 2,8 mlrd. JAV dolerių. Jam ant kulnų lipa Taylor Swift, o trečiąją vietą užėmė legendinės grupės „The Beatles“ narys Paul McCartney. 

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com, nuotr. tv3 fotokoliažo)
GALERIJA (10)

Žurnalas „Forbes“ paskelbė turtingiausių pasaulio muzikantų trejetuką. Sąrašo viršūnėje atsidūrė reperis Jay-Z, kurio turtas vertinamas 2,8 mlrd. JAV dolerių. Jam ant kulnų lipa Taylor Swift, o trečiąją vietą užėmė legendinės grupės „The Beatles“ narys Paul McCartney. 

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Kaip rašo „Complex“, 84-erių Paul McCartney pateko tarp trijų turtingiausių pasaulio muzikantų. Naujausiame „Forbes“ leidinio „The Billie“ naujienlaiškyje jo turtas įvertintas 1,4 mlrd. JAV dolerių (apie 1,27 mlrd. eurų).

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taylor Swift ir Travis Kelce

Pirmąją sąrašo vietą užima reperis Jay-Z, kurio turtas siekia 2,8 mlrd. JAV dolerių (apie 2,54 mlrd. eurų), o antrojoje puikuojasi dainininkė Taylor Swift, sukaupusi maždaug 2 mlrd. JAV dolerių (apie 1,81 mlrd. eurų).

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Milžinišką turtą sukaupė ne tik iš muzikos

Vienas vertingiausių Paul McCartney verslų – 1969 metais, prieš pat grupės „The Beatles“ iširimą, įkurta bendrovė „MPL Communications“.

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Ji muzikantui suteikė daugiau galimybių kontroliuoti savo solinių įrašų ir muzikos leidybos teises. Netrukus atlikėjas pradėjo investuoti ir į kitų dainų autorių kūrinių teises.

Šiandien bendrovės kataloge galima rasti tokius žinomus kūrinius kaip „Blue Suede Shoes“ ir „Baby, It's Cold Outside“, taip pat Buddy Holly dainas.

Be to, Paul McCartney priklauso ir su miuziklu „Grease“ susijusios muzikos leidybos teisės, todėl kiekvieną kartą, kai šis miuziklas rodomas scenoje, atlikėjas gauna autorinį atlyginimą.

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Nemažą jo turto dalį sudaro ir pajamos iš bendrovės „Apple Corps“, kuri kasmet iš muzikos klausymo internetu, fizinių įrašų pardavimo bei su grupe susijusių prekių uždirba daugiau nei 50 mln. JAV dolerių (apie 45,4 mln. eurų).

Paul McCartney priklausanti 25 proc. bendrovės dalis vertinama daugiau nei 150 mln. JAV dolerių (apie 136,1 mln. eurų). Tokias pat dalis turi ir mirusių „The Beatles“ narių John Lennon bei George Harrison palikimo valdytojai, taip pat Ringo Starr.

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Be to, JAV priklausančios teisės į dainas, kurias Paul McCartney sukūrė kartu su John Lennon, jam kasmet atneša mažiausiai 10 mln. JAV dolerių (apie 9,1 mln. eurų). Šių teisių vertė siekia apie 200 mln. JAV dolerių (apie 181,4 mln. eurų).

Prie milijardinio muzikanto turto prisideda ir pajamos iš koncertinių turų, nekilnojamasis turtas Jungtinėje Karalystėje bei Hamptone, taip pat įspūdinga meno kūrinių kolekcija, kurioje yra Pablo Picasso ir René Magritte darbų.

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Karjeros pradžioje uždirbdavo vos centus

Nors šiandien Paul McCartney gali pasigirti milijardiniu turtu, jo karjeros pradžia buvo gerokai kuklesnė.

Pranešama, kad pagal pirmąją „The Beatles“ įrašų sutartį už kiekvieną parduotą singlą grupei tekdavo mažiau nei vienas pensas, kurį muzikantai turėdavo pasidalyti tarpusavyje.

Tuo metu grupės kūrinių autorinės teisės priklausė muzikos leidybos bendrovei „Northern Songs“.

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Devintajame dešimtmetyje įvyko dar vienas svarbus įvykis. Popmuzikos karaliumi vadinamas Michael Jackson už 47,5 mln. JAV dolerių (apie 43,1 mln. eurų) įsigijo „ATV Music“ muzikos katalogą ir taip aplenkė Paul McCartney, kuris taip pat siekė įsigyti daugelio kartu su John Lennon sukurtų dainų leidybos teises.

Dešimtajame dešimtmetyje Michael Jackson sudarius sandorį su „Sony“, Paul McCartney ilgus metus siekė susigrąžinti savo teises į kūrinius Jungtinėse Amerikos Valstijose.

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Pasinaudodamas JAV autorių teisių įstatymais ir padedamas teisininkų John bei Lee Eastman, muzikantas galiausiai sugebėjo atgauti dalį šių teisių.

Vis dėlto pats Paul McCartney yra pripažinęs, kad verslo reikalai ne visuomet dera su kūryba.

„Jeigu nuolat užsiimu sandoriais ir derybomis, mano gyvenimas tampa labai sudėtingas. Turiu pasilikti dalį savo proto dainų kūrimui“, – 2017 metais žurnalui „Forbes“ sakė muzikantas.

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