Šventiškiausios Vilniaus akimirkos – naujienų portalo tv3.lt nuotraukose.
Į Katedros aikštę jau atvežta ir eglutė. Tiesa, įžiebimo ji dar turės palaukti – jis įvyks lapkričio 28 d., šeštadienį.
Tuo pat metu prie eglės pradės veikti ir kalėdinė mugė.
Eglutės įžiebimas pritraukia labai daug žmonių, todėl gyventojai turėtų planuoti laiką ir keliones – galimi eismo pakeitimai ir neplanuoti sutrikimai.
Atskleista šių metų tema
Vilniaus miesto savivaldybė kalėdiniu laikotarpiu žada įvairių pramogų: nuo natūralios eglės įžiebimo šventės iki netikėtų žiemiškos sostinės atradimų.
Kaip rašoma savivaldybės pranešime, šių metų tema – stebuklai. Tai susiję su vienu iš miesto simbolių.
Raudono ir pilko granito „Stebuklo“ plytelę, kurios centre bronzinė žvaigždė, į miesto grindinį Katedros aikštėje dar 1994 m. įdėjo menininkas Gitenis Umbrasas. Per daugiau nei tris dešimtmečius vilniečiai ir sostinės svečiai jai suteikė šiuo metu geriausiai žinomą – vilties, kad jų noras išsipildys – reikšmę.
Įvairių Vilniaus erdvių – skverų, parkų ir aikščių, gatvių, tiltų bei eismo žiedų – apšvietime taip pat dominuos „Stebuklo“ plytelės tematika. Miestą papuoš apie 10,5 km girliandų, per pusšimtį tūrinių dekoracijų, o dar 650 dekoracijų bus kabinamos ant apšvietimo stulpų atramų.
Paskelbtos eglės įžiebimo ir mugės datos
Šventinio sezono pradžią Vilniuje jau lapkričio 28 d. paskelbs Katedros aikštėje nušvitusi natūrali eglė. Ji džiugins iki sausios 6 d.
Tądien duris atvers ir Kalėdų miestelis, pradės veikti dviaukštė karuselė, į pirmąjį reisą išvyks traukinukas. Kalėdų miestelis veiks iki gruodžio 27 d.
Lapkričio 29 d. į Rotušės aikštę sugrįš ir viena laukiamiausių vilniečių žiemos pramogų – čiuožykla „Vilniaus ledas“. Daugiau nei 900 kv. m ploto čiuožykla veiks iki sausio 25 d., šalia įsikurs jaukus kalėdinis miestelis, o čiuožėjų pasirodymus bus galima stebėti specialiai įrengtoje žiūrovų tribūnoje.
Čiuožykla „Vilniaus ledas“ veiks kasdien nuo 10 val., pirmieji du dienos seansai ir šiemet bus nemokami, išskyrus šventines dienas. Bilietų kainos prasidės nuo 4 eurų, lankytojai kviečiami juos įsigyti iš anksto internetu.
Kalėdų miestelyje ir prie čiuožyklos taip pat veiks atnaujinta daugkartinės taros užstato sistema.
Bėgimas, mugės ir šventinis autobusas
Lapkričio 28 d. vyks Tarptautinė Kalėdų labdaros, o gruodžio 11–13 d. – Etmonų kalėdinė mugė, kuriai savo kūrinius ruošia kelios dešimtys profesionalių menininkų ir žmonės su negalia, o gruodžio 17-ąją prisidėti prie jau 21-osios paramos seneliams akcijos kvies „Maltiečių sriuba“.
Visą gruodžio mėnesį po skirtingas Vilniaus seniūnijas keliaus „Kaimynų Kalėdų“ autobusiukas, vyks vietos bendruomenių šventės. Geriau pažinti Kalėdų laukiantį miestą, įvairius jo kampelius ir rajonuose įžiebtas eglutes kvies „Neakivaizdinis Vilnius“.
Pasitikti žiemą energingai bus galima seniausiame Lietuvoje kalėdiniame bėgime gruodžio 5 d.
Išskirtinių dovanų ieškančius kvies Kalėdinis dizaino skveras gruodžio 15–20 dienomis.
Metų pabaigoje, gruodžio 31-ąją vilniečiai ir miesto svečiai bus kviečiami pasitikti Naujuosius metus prie Varpinės bokšto, o šventinį sezoną išlydėti kartu su Trimis Karaliaus sausio 6 d.
Stebuklai lauks tų, kurie neskuba
Vilnius taip pat pristato „Lėčiausią Kalėdų maratoną“, kuris vyks gruodžio 12–13 dienomis. Netradicinė iniciatyva pratęs pernai pradėtą Vilniaus kalėdiškiausios dienos tradiciją ir šventiniu laikotarpiu ragins neskubėti, pasivaikščioti ir iš naujo atrasti sostinę.
Miesto Kalėdų stebuklų paieškos prasidės gruodžio 12 d. vidurdienį – prie „Stebuklo“ plytelės Katedros aikštėje bus paskelbtas maratono startas. Dalyvius pasitiks specialūs šventiniai vartai, o toliau jų lauks lėtas maršrutas, kuriuo sekti padės specialus žymėjimas ir kartu su „Neakivaizdiniu Vilniumi“ kuriamas interaktyvus žemėlapis. Sužaidybinti 3, 10, 21 ir 42 km maršrutai bus prieinami iki sausio 3 dienos.
Visą naujausią informaciją apie šventinio sezono renginius rasite kaledossostineje.lt.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.