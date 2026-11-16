Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Ketvirtojo vaiko besilaukianti garsi moteris nusprendė skirtis: prabilo apie skaudžią priežastį

2026-11-16 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-16 14:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Realybės šou „The Secret Lives of Mormon Wives“ („Slaptas mormonų žmonų gyvenimas“) žvaigždė Jen Affleck (27 m.) išgyvena nelengvą gyvenimo etapą. Ketvirtojo vaiko besilaukianti moteris nusprendė skirtis su savo vyru Zacu Afflecku (30 m.). Dabar ji atvirai papasakojo, kas paskatino priimti tokį sprendimą.

Vestuviniai žiedai (nuotr. 123rf.com)

Realybės šou „The Secret Lives of Mormon Wives“ („Slaptas mormonų žmonų gyvenimas“) žvaigždė Jen Affleck (27 m.) išgyvena nelengvą gyvenimo etapą. Ketvirtojo vaiko besilaukianti moteris nusprendė skirtis su savo vyru Zacu Afflecku (30 m.). Dabar ji atvirai papasakojo, kas paskatino priimti tokį sprendimą.

REKLAMA
0

Interviu žurnalui „Us Weekly“, J. Affleck atskleidė, kad apsispręsti skirtis ją paskatino mintys apie būsimą ketvirtąjį vaiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Būtent ketvirtasis vaikas privertė mane susimąstyti. Turėjau sau užduoti labai sunkius klausimus, pavyzdžiui: „Ar noriu, kad mano vaikas augtų matydamas tokius santykius ir laikytų juos pavyzdžiu?“ Kai supratau, kad atsakymas yra „ne“, suvokiau, jog turiu kažką keisti“, – kalbėjo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio 3 dieną J. Affleck pateikė skyrybų prašymą, kaip priežastį nurodydama nesutaikomus nesutarimus.

REKLAMA

Šiuo metu moteris laukiasi ketvirtojo vaiko. Su vyru ji taip pat augina tris vaikus – trejų metų sūnų Lucasą, ketverių metų dukrą Norą ir vienerių metų Penelope.

Santykiuose netrūko sunkumų

Jen ir Zacas susituokė 2019 metais, po vienerių metų draugystės. Jų santykių pakilimai ir nuosmukiai buvo rodomi 2024 metais pradėtame transliuoti „Hulu“ realybės šou „The Secret Lives of Mormon Wives“.

REKLAMA
REKLAMA

Antrajame šou sezone, kuris pasirodė 2025 metų pavasarį, pora jau buvo pasukusi skirtingais keliais, tačiau vėliau tais pačiais metais susitaikė.

Vis dėlto nesutarimai nesibaigė. Penktajame realybės šou sezone, kuris buvo rodomas 2026 metų rugsėjį, paaiškėjo, kad Zacas nepritaria žmonos norui siekti aktorės ir modelio karjeros.

„Zacas augo aplinkoje, kurioje buvo mokomas ne tik pats elgtis kukliai, bet ir tikėtis tokio paties elgesio iš aplinkinių moterų. Man tikrai buvo sunku derinti savo karjeros tikslus su jo tradicinėmis vertybėmis ir pažiūromis“, – laidoje pasakojo Jen.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Moteris neslėpė, kad jautėsi nesulaukianti vyro palaikymo.

„Man atrodo, kad jeigu jis iš tiesų mane besąlygiškai mylėtų, norėtų mane palaikyti. Tačiau aš net nejaučiu, kad galėtume kalbėtis apie kompromisą. Atrodo, kad atsakymas tiesiog yra „ne“, – teigė ji.

Vyras viešai atsiprašė

Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Jen pateikė skyrybų prašymą, Zacas socialiniame tinkle „TikTok“ viešai atsiprašė žmonos.

REKLAMA

Pasidalijęs senų jųdviejų vaizdo įrašų montažu, vyras pripažino padaręs daug klaidų.

„Žiūrėti į šiuos vaizdo įrašus dabar labai skaudu. Vedžiau savo svajonių merginą ir viską sugadinau“, – rašė jis.

Zacas taip pat kreipėsi tiesiai į žmoną.

„Jen, atsiprašau. Turėjau saugoti tavo širdį, bet man nepavyko. Atsiprašau už tai, kaip su tavimi kalbėjau. Atsiprašau, kad gesinau tavo šviesą. Atsiprašau, kad buvau toks jaunas ir nesubrendęs. Atsiprašau, kad nesugebėjau pasikeisti taip, kaip reikėjo. Ir atsiprašau, kad leidau viskam nueiti taip toli“, – viešai apgailestavo vyras.

REKLAMA

Kitame „TikTok“ įraše Zacas tikino, kad nepaisydamas skyrybų ir toliau palaikys Jen bei bus didžiausias jos gerbėjas.

Tačiau moteris į šiuos žodžius sureagavo paviešindama seną, vyrui nepalankų vaizdo įrašą. Jame Zacas ragino žmoną nustoti save filmuoti, nes jos krūtys esą nukarusios. Jen paaiškino, kad vaizdo įrašas buvo nufilmuotas praėjus vos dviem savaitėms po gimdymo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jis niekada nebuvo didžiausias mano palaikytojas“, – prie įrašo rašė ji.

Vėliau Zacas sureagavo į paviešintą vaizdo įrašą ir pripažino, kad jo žodžiai buvo netinkami.

„Šis vaizdo įrašas yra iš 2022 metų. Akivaizdu, kad tai buvo siaubinga ir tokių žodžių niekada neturėjau pasakyti. Kai šiandien pamačiau šį vaizdo įrašą, buvau visiškai šokiruotas, kad galėjau taip kalbėti. Esu pasakęs daug siaubingų ir skaudinančių dalykų, tačiau iš visų jėgų stengiausi mokytis iš savo klaidų ir augti kaip žmogus“, – aiškino jis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų