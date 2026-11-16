Ketvirtojo vaiko besilaukianti garsi moteris nusprendė skirtis: prabilo apie skaudžią priežastį

Interviu žurnalui „Us Weekly“, J. Affleck atskleidė, kad apsispręsti skirtis ją paskatino mintys apie būsimą ketvirtąjį vaiką.
„Būtent ketvirtasis vaikas privertė mane susimąstyti. Turėjau sau užduoti labai sunkius klausimus, pavyzdžiui: „Ar noriu, kad mano vaikas augtų matydamas tokius santykius ir laikytų juos pavyzdžiu?“ Kai supratau, kad atsakymas yra „ne“, suvokiau, jog turiu kažką keisti“, – kalbėjo ji.
Lapkričio 3 dieną J. Affleck pateikė skyrybų prašymą, kaip priežastį nurodydama nesutaikomus nesutarimus.
Šiuo metu moteris laukiasi ketvirtojo vaiko. Su vyru ji taip pat augina tris vaikus – trejų metų sūnų Lucasą, ketverių metų dukrą Norą ir vienerių metų Penelope.
Santykiuose netrūko sunkumų
Jen ir Zacas susituokė 2019 metais, po vienerių metų draugystės. Jų santykių pakilimai ir nuosmukiai buvo rodomi 2024 metais pradėtame transliuoti „Hulu“ realybės šou „The Secret Lives of Mormon Wives“.
Antrajame šou sezone, kuris pasirodė 2025 metų pavasarį, pora jau buvo pasukusi skirtingais keliais, tačiau vėliau tais pačiais metais susitaikė.
Vis dėlto nesutarimai nesibaigė. Penktajame realybės šou sezone, kuris buvo rodomas 2026 metų rugsėjį, paaiškėjo, kad Zacas nepritaria žmonos norui siekti aktorės ir modelio karjeros.
„Zacas augo aplinkoje, kurioje buvo mokomas ne tik pats elgtis kukliai, bet ir tikėtis tokio paties elgesio iš aplinkinių moterų. Man tikrai buvo sunku derinti savo karjeros tikslus su jo tradicinėmis vertybėmis ir pažiūromis“, – laidoje pasakojo Jen.
Moteris neslėpė, kad jautėsi nesulaukianti vyro palaikymo.
„Man atrodo, kad jeigu jis iš tiesų mane besąlygiškai mylėtų, norėtų mane palaikyti. Tačiau aš net nejaučiu, kad galėtume kalbėtis apie kompromisą. Atrodo, kad atsakymas tiesiog yra „ne“, – teigė ji.
Vyras viešai atsiprašė
Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Jen pateikė skyrybų prašymą, Zacas socialiniame tinkle „TikTok“ viešai atsiprašė žmonos.
Pasidalijęs senų jųdviejų vaizdo įrašų montažu, vyras pripažino padaręs daug klaidų.
„Žiūrėti į šiuos vaizdo įrašus dabar labai skaudu. Vedžiau savo svajonių merginą ir viską sugadinau“, – rašė jis.
Zacas taip pat kreipėsi tiesiai į žmoną.
„Jen, atsiprašau. Turėjau saugoti tavo širdį, bet man nepavyko. Atsiprašau už tai, kaip su tavimi kalbėjau. Atsiprašau, kad gesinau tavo šviesą. Atsiprašau, kad buvau toks jaunas ir nesubrendęs. Atsiprašau, kad nesugebėjau pasikeisti taip, kaip reikėjo. Ir atsiprašau, kad leidau viskam nueiti taip toli“, – viešai apgailestavo vyras.
Kitame „TikTok“ įraše Zacas tikino, kad nepaisydamas skyrybų ir toliau palaikys Jen bei bus didžiausias jos gerbėjas.
Tačiau moteris į šiuos žodžius sureagavo paviešindama seną, vyrui nepalankų vaizdo įrašą. Jame Zacas ragino žmoną nustoti save filmuoti, nes jos krūtys esą nukarusios. Jen paaiškino, kad vaizdo įrašas buvo nufilmuotas praėjus vos dviem savaitėms po gimdymo.
„Jis niekada nebuvo didžiausias mano palaikytojas“, – prie įrašo rašė ji.
Vėliau Zacas sureagavo į paviešintą vaizdo įrašą ir pripažino, kad jo žodžiai buvo netinkami.
„Šis vaizdo įrašas yra iš 2022 metų. Akivaizdu, kad tai buvo siaubinga ir tokių žodžių niekada neturėjau pasakyti. Kai šiandien pamačiau šį vaizdo įrašą, buvau visiškai šokiruotas, kad galėjau taip kalbėti. Esu pasakęs daug siaubingų ir skaudinančių dalykų, tačiau iš visų jėgų stengiausi mokytis iš savo klaidų ir augti kaip žmogus“, – aiškino jis.
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