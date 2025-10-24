Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Evgenyos Redko gyvenime – džiugi diena

2025-10-24 16:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 16:25

Šiandien pasirodė naujausias Evgenya Redko albumas „Planeta“. Dar vakar vakare dainininkė ir kūrėja jį pirmiausia pristatė artimiausiems bičiuliams ir industrijos kolegoms – dainykloje „Estrada“. Reginyje apsilankė būrys muzikantų, tarp jų ir Rokas Yan, Ieva Ščerbinskaitė, Petunija bei kiti.

Evgenya Redko būryje kolegų pristatė albumą „Planeta“ – garsinę kelionę per žmogaus vidinį kosmosą
23

„Tai buvo ypatingas vakaras – tarsi simbolinis albumo paleidimas į pasaulį. Jis jau nebe mano – jis žmonių. Kiekviena daina dabar gyvena savo gyvenimą,“ – sako atlikėja.

Albumas gimė iš intuicijos

Albumą „Planeta“ kartu su savo vyru Asi Yehuda ji kūrė keletą metų. Kaip pati Evgenya Redko sako, jo atsiradimo procesas vyko tarsi sapne: tarp racionalumo ir intuicijos, tarp žemės ir dangaus.

„Teoriškai viskas prasidėjo nuo pirmojo singlo „Patogu“ 2023 m., tačiau kai kurios dainos atsirado dar anksčiau. Šį kartą leidau viskam vykti natūraliai – be spaudimo ir plano. Leidau albumui pačiam parodyti, kuo jis nori būti,“ – pasakoja atlikėja.

Albumo muzikinis skambesys – „future retro“, jungiantis senojo pasaulio šilumą su moderniu skambesiu. Temiškai tai yra egzistencinė, dvasinė ir emocinė kelionė, atspindinti žmogaus būties trapumą, meilės transformacijas ir nesibaigiančias savęs paieškas.

11 dainų – ne atsitiktinai

Albume – iš viso 11 kūrinių, ir, pasak Evgenya Redko, šis skaičius buvo pasirinktas sąmoningai: „Skaičius 11 reiškia dvasinį pabudimą, intuiciją, ryšį su visata. Tai tarsi kodas, jungiantis realybę ir sapną, meilę ir praradimą. Kiekviena daina yra žingsnis pirmyn – iš tamsos į šviesą, iš griūties į atgimimą.“

Ji priduria, kad šis albumas – tarsi garsinė meditacija: „Kai klausaisi nuo pradžios iki pabaigos, gali pajusti, kaip muzika tave perkelia į kitą sąmonės lygmenį – į emocijų kupiną kelionę ir primena, kas iš tikrųjų esi.“

Kitas kūrybinis etapas – „Žalgirio“ arena

Pastaruoju metu Evgenya Redko buvo itin produktyvi – daugybė mažesnių koncertų, didžiausio karjeros koncerto „Žalgirio“ arenoje paskelbimas, singlas „Čempionai“ ir vaizdo klipas, nufilmuotas Juodkalnijoje, bei albumas „Planeta“.

„Su Asi išspaudėme savo kūrybinius syvus, todėl dabar reikalingos ilgai lauktos atostogos, kad pailsėtų kūnas ir protas. Na, o tuomet tęsime pasiruošimą didžiausiam karjeros koncertui, kuris vyks balandžio 4 d. „Žalgirio“ arenoje“, – planais dalijasi atlikėja ir dainų autorė ir priduria, –„Ruošiame iki smulkmenų suruoštą šou – kelionę per žmogaus vidinį kosmosą“. Klausytis albumo „Planeta“ galima per Spotify.

