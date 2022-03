Ekspertai įvertino, ką Putino ir Zelenskio apranga pasako apie juos: išskyrė kelias detales

Mados ekspertai ir istorikai tvirtina, kad mėlyna striukė pabrėžia, kad Putinas neturi ryšių su paprastais rusais, ir yra dar vienas informacinio karo, kuriame jis dalyvauja, pavyzdys, rašo npr.com.

Striukė, kuri, kaip pranešama, buvo pagaminta Italijoje ir kainavo maždaug 14 tūkst. dolerių, yra kruopščiai kurta, o ją demonstruodamas Putinas bando prisistatyti pasauliui, sakė mados istorijos žurnalistė Marlen Komar. Striukė yra strateginė Putino propagandos mašinos dalis, kuri veikia dieną ir naktį kovodama su pranešimais, kuriuose Rusija vaizduojama kaip „skurdi, kenčianti šalis, kuri yra ant žlugimo slenksčio už savo išorinio įvaizdžio.“

Tačiau Zelenskis tiksliai žino, ką daro rodydamasis su savo paprastais žaliais marškinėliais ir kitais kariniais drabužiais, sakė dr. Kimberly Chrisman-Campbell, mados istorikė ir knygos „Red, White and Blue on the Runway: The“ autorė.

Kiekvienas aprangos pasirinkimas yra bendravimo forma ir abu lyderiai „puikiai suvokia politinę įvaizdžio galią, net jei naudojasi šia galia labai skirtingais būdais“, – sakė Chrisman-Campbell.

„Dėvėdamas marškinėlius ir gobtuvus, jaunatvišką, aprangą, o ne kostiumus, Zelenskis šiuolaikiškai demonstruoja pasitikėjimą ir kompetenciją jaunesnei, pasaulinei auditorijai, kuri tai pripažįsta, – sakė Chrisman-Campbell. – Jam tikriausiai patogiau nei Putinui prieš kamerą – ir kaip aktorius, ir kaip skaitmeninis vietinis gyventojas... Tikiu, kad jie abu nori pasirodyti kaip santūrūs, o ne nuošalūs ar neliečiami, nors Zelenskiui tikrai sekasi geriau. darbo derinimo institucija su prieinamumu.“

Vadovaujant šaliai, marškinėliai yra daugiau nei tik marškinėliai

Zelenskis toli gražu nėra pirmasis pasaulio lyderis, kuris karo metu laikosi stilingos kovinės pozicijos. Tokie mados pasirinkimai yra ne tik priimtini; jie yra tinkami ir netgi naudingi, sakė Chrisman-Campbell.

„Antrojo pasaulinio karo metu Winstonas Čerčilis dėvėjo sirenos kostiumą – vientisą drabužį, kurį būtų galima greitai užsegti oro antskrydžio atveju, – sakė ji. – Jo siuvėjas juos gamino iš prabangių audinių, pavyzdžiui, dryžuotos vilnos ir aksomo, bet jis dėvėjo juos oficialiose vietose, įskaitant Baltuosius rūmus ir Kremlių. Kaip ir Zelenskio žali marškinėliai ir aptrinti švarkai, jie vizualiai priminė apie vykstantį karą.“

Prezidentas Franklinas D. Ruzveltas 1945 m. vasario mėn. Jaltos konferencijoje vilkėjo karinio jūrų laivyno apsiaustą, suteikdamas jam karišką išvaizdą tuo metu, kai daugelis amerikiečių buvo uniformuoti, – sakė ji.

Putino pasirinkimas paneigia tendenciją

Kai žiūrima į istorinį kontekstą, keista matyti, kad Putinas vilki italų dizainerio striukę, sakė dr. Virginia Olmsted McGraw, Colby koledžo kviestinė docentė, tyrinėjanti sovietinę kultūrą ir madą.

Taupymo laikais dauguma vyriausybių vadovų atsargiai dėvi prašmatnius drabužius. Nepriklausomai nuo tų drabužių kainos, vietinių prekių ženklų pirkimas rodo pasididžiavimą vietine gamyba ir tuo, kad lyderis susirūpinęs dėl šalies ekonomikos.

Pavyzdžiui, Nikita Chruščiovas, vadovavęs Sovietų Sąjungai 1953–1964 m., vilkėjo itališkus kostiumus, panašiai kaip Putinas, Leonidas Brežnevas, vienas iš Chruščiovo globotinių, turėjo asmeninį sovietų dizainerį, sakė McGraw.

Nors jo drabužiai buvo pagaminti pagal užsakymą ir iš esmės aukštesnės kokybės nei beveik bet kieno kito šalyje, Brežnevas žinojo, kad šalies viduje ir tarptautiniu mastu svarbu pasakyti, kad jo drabužiai buvo pagaminti SSRS, pridūrė McGraw.

„Kadangi tarptautinėje rinkoje buvo dažnai tyčiojamasi iš sovietinių plataus vartojimo prekių, buvo svarbu, kad Brežnevas parodytų savo įsipareigojimą sovietinei gamybai, – sakė McGraw. – Michailas Gorbačiovas ir jo žmona Raisa Gorbačiova taip pat sąmoningai stengėsi vilkėti sovietų kurtus ir pagamintus drabužius. Dėl šios istorijos Putino pasirinkimas ne tik brangią striukę, bet ir mėgstamo itališko prekės ženklo švarką yra kur kas pažeminantis jo šalies žmones ir parodantis, ką tikrai vertina Putinas. Rusų sukurtas paltas būtų geriau sustiprinęs jo žinią apie rusų nacionalizmą ir sumažinęs didžiąją dalį kritikos.“