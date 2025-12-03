Dukrai tėvai suteikė patį blogiausią vardą: taip pavadino tam, kad ją nubaustų

Mergina, vardu Alone (liet. Vienas), teigia, kad jos tėvai „davė šį vardą tam, kad ją nubaustų“, skelbė mirror.co.uk.
Prakalbo apie vardą
Ji pasakojo, kad būdama visai maža buvo atiduota įvaikinti, o globėjai greitai pradėjo ją vadinti pravarde Athena.
Ji aiškino: „Kadangi niekada oficialiai nepakeičiau savo vardo, mano vairuotojo pažymėjime ir visuose dokumentuose vis dar esu įrašyta kaip Alone. Kai kurie žmonės mane trumpina ir vadina Allie, kiti – Athena, bet dauguma vadina Alone. Ironiška tai, kad aš net nesijaučiu vieniša, nes turiu artimą draugų ratą.“
Mergina svarsto, ar nereikėtų vardo pakeisti, tačiau vis dar abejoja, kurį variantą pasirinkti.
„Svarstau galimybę oficialiai pasikeisti vardą, bet nežinau, ar turėčiau pasirinkti Allie, Athena, ar visiškai kitą vardą“, – rašė ji.
Po jos įrašu netruko pasirodyti komentarai. Vienas vartotojas tvirtino: „Athena yra gražus vardas. Išminties ir karo deivė.“
Kitas komentatorius pasiūlė praktišką sprendimą: „Visada gali pasidaryti oficialų vardą Athena, o Allie tegu lieka tavo pravarde.“
