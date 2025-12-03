 
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Dukrai tėvai suteikė patį blogiausią vardą: taip pavadino tam, kad ją nubaustų

2025-12-03 11:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 11:25

Viena 20-metė moteris ieško patarimo po to, kai atskleidė, jog jos biologiniai tėvai ją „nubaudė už tai, kad ji gimė“ suteikdami jai, kaip ji sako, patį blogiausią vardą.

Verkiantis vaikas (nuotr. 123rf.com)

Viena 20-metė moteris ieško patarimo po to, kai atskleidė, jog jos biologiniai tėvai ją „nubaudė už tai, kad ji gimė" suteikdami jai, kaip ji sako, patį blogiausią vardą.

3

Mergina, vardu Alone (liet. Vienas), teigia, kad jos tėvai „davė šį vardą tam, kad ją nubaustų“, skelbė mirror.co.uk.

Prakalbo apie vardą

Ji pasakojo, kad būdama visai maža buvo atiduota įvaikinti, o globėjai greitai pradėjo ją vadinti pravarde Athena.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji aiškino: „Kadangi niekada oficialiai nepakeičiau savo vardo, mano vairuotojo pažymėjime ir visuose dokumentuose vis dar esu įrašyta kaip Alone. Kai kurie žmonės mane trumpina ir vadina Allie, kiti – Athena, bet dauguma vadina Alone. Ironiška tai, kad aš net nesijaučiu vieniša, nes turiu artimą draugų ratą.“

Mergina svarsto, ar nereikėtų vardo pakeisti, tačiau vis dar abejoja, kurį variantą pasirinkti.

„Svarstau galimybę oficialiai pasikeisti vardą, bet nežinau, ar turėčiau pasirinkti Allie, Athena, ar visiškai kitą vardą“, – rašė ji.

Po jos įrašu netruko pasirodyti komentarai. Vienas vartotojas tvirtino: „Athena yra gražus vardas. Išminties ir karo deivė.“

Kitas komentatorius pasiūlė praktišką sprendimą: „Visada gali pasidaryti oficialų vardą Athena, o Allie tegu lieka tavo pravarde.“

