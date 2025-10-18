Diana Nausėdienė viešumoje pasirodė su elegantišku įvaizdžiu: dėmesį traukė 1 detalė

Jau 11-ą kartą vykstančio renginio metu organizuojamas bėgimas ir paramos akcija, kurios metu surinktos lėšos skiriamos mirusių karių šeimoms ir artimiesiems, pranešama Facebook.
Pirmosios ponios žodžiais, į „In Memoriam“ susirenkama demonstruojant solidarumą, taip pat rodant, kad visuomenė yra dėkinga karininkijai: kariams, kariuomenės vadams, strateginiams ir taktiniams padaliniams, už viską, ką jie atidavė ir atiduoda savo profesijai ir Tėvynei.
D. Nausėdienė pabrėžė, jog kiekvieno kario mirtis yra didžiulė netektis. Tai – ne tik kario šeimos skausmas, ne tik draugų ar tarnybos bendražygių liūdesys, bet ir milžiniškas nuostolis valstybei ir visuomenei.
„Kai kiekvienas karys, prisiekdamas tarnauti Tėvynei, pasižada besąlygiškai ginti ne tik valstybę, bet ir kiekvieną iš mūsų, visuomenei svarbu įsisąmoninti, kad tą akimirką, kai karė ar karys prarandami, kartu išeina ir svarbi visų mūsų dalelė, ir mes turime atjausti ir paremti tuos, kuriuos jie mylėjo“, – teigė D. Nausėdienė.
Pirmoji ponia padėkojo Lietuvos kariuomenei, sąjungininkams, visuomenės atstovams, taip pat „In Memoriam“ iniciatorėms, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungai, už patriotizmą, kantrų, nuoseklų asmeninį darbą, už tvirtą, stiprinančią visus institucinę ir pilietinę poziciją. Už tai, kad vienybė auga ir tvirtėja.
Akys krypo į 1 detalę
Tiesa, D. Nausėdienė Vingio parke dėmesį traukė ne tik savo dalyvavimu renginyje, bet ir stiliaus pojūčiu. Moteris vilkėjo elegantišką tamsiai mėlyną paltą, prie kurio priderino baltą šalikėlį.
Nepaisant to, akys krypo ir į pirmosios ponios auskarus – ryškios geltonos spalvos, kurie tapo puiku įvaizdžio akcentu.
