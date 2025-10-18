Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Diana Nausėdienė viešumoje pasirodė su elegantišku įvaizdžiu: dėmesį traukė 1 detalė

2025-10-18 15:06
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 15:06

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė šiandien, šeštadienį Vingio parke dalyvavo renginyje „In Memoriam 2025“, skirtame pagerbti šiais metais mirusius Lietuvos karius ir paremti jų šeimas.

Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. BNS)
3

Jau 11-ą kartą vykstančio renginio metu organizuojamas bėgimas ir paramos akcija, kurios metu surinktos lėšos skiriamos mirusių karių šeimoms ir artimiesiems, pranešama Facebook.

Jau 11-ą kartą vykstančio renginio metu organizuojamas bėgimas ir paramos akcija, kurios metu surinktos lėšos skiriamos mirusių karių šeimoms ir artimiesiems, pranešama Facebook.

Diana Nausėdienė
Pirmosios ponios žodžiais, į „In Memoriam“ susirenkama demonstruojant solidarumą, taip pat rodant, kad visuomenė yra dėkinga karininkijai: kariams, kariuomenės vadams, strateginiams ir taktiniams padaliniams, už viską, ką jie atidavė ir atiduoda savo profesijai ir Tėvynei.

D. Nausėdienė pabrėžė, jog kiekvieno kario mirtis yra didžiulė netektis. Tai – ne tik kario šeimos skausmas, ne tik draugų ar tarnybos bendražygių liūdesys, bet ir milžiniškas nuostolis valstybei ir visuomenei.

„Kai kiekvienas karys, prisiekdamas tarnauti Tėvynei, pasižada besąlygiškai ginti ne tik valstybę, bet ir kiekvieną iš mūsų, visuomenei svarbu įsisąmoninti, kad tą akimirką, kai karė ar karys prarandami, kartu išeina ir svarbi visų mūsų dalelė, ir mes turime atjausti ir paremti tuos, kuriuos jie mylėjo“, – teigė D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia padėkojo Lietuvos kariuomenei, sąjungininkams, visuomenės atstovams, taip pat „In Memoriam“ iniciatorėms, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungai, už patriotizmą, kantrų, nuoseklų asmeninį darbą, už tvirtą, stiprinančią visus institucinę ir pilietinę poziciją. Už tai, kad vienybė auga ir tvirtėja.

Akys krypo į 1 detalę

Tiesa, D. Nausėdienė Vingio parke dėmesį traukė ne tik savo dalyvavimu renginyje, bet ir stiliaus pojūčiu. Moteris vilkėjo elegantišką tamsiai mėlyną paltą, prie kurio priderino baltą šalikėlį.

Nepaisant to, akys krypo ir į pirmosios ponios auskarus – ryškios geltonos spalvos, kurie tapo puiku įvaizdžio akcentu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Ula
Ula
2025-10-18 15:49
O man atrododo,jaigu atejo pagerbt Lietuvių,tai galetu turet pokšte geliu su Lietuvišku o ne ukru akcentu.tai puikiai matosi nuotraukai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
