Depardieu dėl reportažo apie jį į teismą padavė prancūzų transliuotoją

G. Depardieu, kurio kino ir televizijos karjera apima 1990 metų komediją „Žalioji korta“ (Green card) ir „Netflix“ serialą „Marselis“ (Marseille), yra daugiausiai dėmesio sulaukusi Prancūzijos reakcijos į lytinės prievartos atvejų viešinimo judėjimą „#MeToo“ figūra.
76 metų kino žvaigždė buvo nuteistas už tai, kad 2021 metais filmavimo aikštelėje lytiškai priekabiavo prie dviejų moterų, o vėliau stos prieš teismą dėl kaltinimų 2018 metais išprievartavus dešimtmečiais jaunesnę aktorę.
Iš viso apie 20 moterų apkaltino G. Depardieu netinkamu elgesiu, tačiau kelios bylos buvo nutrauktos dėl senaties termino. Jis nuolat neigė visus kaltinimus.
Ketvirtadienio byla liečia ginčą tarp G. Depardieu ir televizijos laidos, kuri 2023-iųjų gruodį paskelbė reportažą, sudavusį smūgį jo viešajam įvaizdžiui.
Į epizodą, pavadintą „The Fall of the Ogre“, buvo įtraukta ir medžiaga, kurioje jis ne sykį išsako seksualinio pobūdžio komentarus apie moteris kelionės į Šiaurės Korėją 2018-aisiais metu.
Viename kadre jis meta gašlų komentarą apie mergaitę, jodinėjančią žirgu.
G. Depardieu ir tuo metu jį lydėjusio prancūzų rašytojo Yanno Moix (Jano Mua) advokatai ginčijo, jog medžiaga suredaguota taip, kad atrodytų, jog jis kalba apie vaiką, nors iš tikro jis esą kalbėjo apie suaugusią moterį.
Jie pridūrė, jog vaizdo medžiaga buvo surinkta vyrų kartu filmuotam vaidybiniam filmui.
Nei G. Depardieu, nei Y. Moix ketvirtadienio rytą nepasirodė teismo salėje.
Transliuotojo „France Televisions“ advokatas sakė, jog atmeta bet kokius klastojimo ar neteisėto redagavimo kaltinimus.
„Nėra jokios abejonės ir jokių dviprasmybių, jog būtent mergaitė vaizdo įraše yra Gerard'o Depardieu remarkų objektas“, – teigė transliuotojas.
„France Televisions“ paprašė eksperto patvirtinti ginčytinos scenos autentiškumą, nors tai – gan retas žingsnis.
Atskirai, naujienų agentūrai AFP pateiktoje eksperto ataskaitoje, susijusioje su išžaginimo tyrimu, teigiama, kad G. Depardieu išsakė „seksualinio pobūdžio užuominas (...), nukreiptas į mažą mergaitę, jojančią ant ponio“.
Teismas nurodė atlikti dar vieną ekspertizę, kad būtų tiksliai nustatyti visi veiksmai, kurių buvo imtasi montuojant vaizdo įrašą.
Dokumentinis filmas, kuriame aktorė Charlotte Arnould taip pat apkaltino G. Depardieu išprievartavus ją, kai jai buvo 22 metai ir ji buvo anoreksikė, buvo smūgis aktoriui.
Tuometinė kultūros ministrė Rima Abdul Malak sakė, kad G. Depardieu elgesys „daro gėdą Prancūzijai“.
Tačiau prezidentas Emmanuelis Macronasšokiravo feministus, pasiskundęs, kad vyksta „vyrų medžioklė“, nukreipta prieš G. Depardieu, kurį jis pavadino „didžiu aktoriumi, kuriuo Prancūzija didžiuojasi“.
