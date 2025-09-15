Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Dainuojantis ugniagesys Rimvydas dalijasi džiugia žinia: gerbėjai to nesitikėjo

2025-09-15 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 17:55

Rimvydas Kirstukas, gerbėjų labiau atpažįstamas kaip dainuojantis ugniagesys, nesiliauja stebinti. Daugelis žino apie jo meilę ir aistrą 90-ųjų disko stiliui, tad dauguma jo atliekamų autorinių dainų būtent dvelkia tų dienų muzikine stilistika. Tačiau šį kartą nieko panašaus neišgirsite: Rimvydas pristato dainą, pavadinimu „Sentimentai“.

Rimvydas Kirstukas (nuotr. asm. archyvo)
5

Rimvydas Kirstukas, gerbėjų labiau atpažįstamas kaip dainuojantis ugniagesys, nesiliauja stebinti. Daugelis žino apie jo meilę ir aistrą 90-ųjų disko stiliui, tad dauguma jo atliekamų autorinių dainų būtent dvelkia tų dienų muzikine stilistika. Tačiau šį kartą nieko panašaus neišgirsite: Rimvydas pristato dainą, pavadinimu „Sentimentai“.

REKLAMA
0

Ramiai atsisėdus, žiūrint pro langą ar lauke į tolį, širdį suvirpina gitaros garsai ir paties Rimvydo balsas. Viskas. Minimalizmas, kuris, pirmiausia, nustebins, o vėliau leis įsiklausyti ir mėgautis, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rimvydas Kirstukas
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rimvydas Kirstukas

Dainuojantis ugniagesys dalijasi džiugia žinia

„Tikriausiai, kiekvienas, išgirdęs mano naujausią dainą, susidarys nuomonę, kad ji kitokio stiliaus, nei įprastai mano išleidžiamos dainos. Ji rami, galbūt lėta, bet tik dėl to, kad „paragautumėte“ kiekvieną frazę, kiekvieną žodį“, – sako Rimvydas.

REKLAMA
REKLAMA

Beje, kalbant apie pačią dainą ir jos autorius, Rimvydas lieka ištikimas dainų autorei bei ilgametei bičiulei, kuriančiai gyvenimą Briuselyje, Emilijai Pukevičiūtei, kuri šį kartą parašė ne tik žodžius, bet ir muziką. Dainos aranžuotę, įrašą bei vokalo suvedimą taip pat, kaip visada, atliko kompozitorius bei muzikos prodiuseris Eligijus Žilinskas.

REKLAMA

Klipo režisūrą Rimvydas ir vėl patikėjo videografui Mindaugui Degučiui, kuriam pavyko meistriškai išnaudoti „Pakalnės sodyboje“ esančias lokacijas, o fotografas Saivaras Vansevičius pasistengė įamžinti Rimvydą tokį, kokio beveik niekas nepažįsta: kaip itin jautrią ir menišką asmenybę.

„Galbūt šiemet ir neturėjome tobulų vasaros orų, kada galėjome keliauti, tad atėjus rudeniui kviečiu stabtelėti, pasinerti į prisiminimus su naujausia mano daina „Sentimentai“. Emilija Pukevičiūtė išties sukūrė nuostabų ir svajingą kūrinį, už kurį jai be galo esu dėkingas“, – šypsosi dainuojantis ugniagesys ir kviečia pasinerti į sentimentus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų