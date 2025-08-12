Indrė Malakauskaitė-Juodeikienė pristato naujausią dainą: „Ji tarp buities ir būties“

Šiandien Indrė pristato jau trečią šiemet sukurtą dainą „Karuselė“, kuriai žodžius ir melodiją parašė ji pati, o aranžuotę sukūrė muzikos prodiuseris bei vaizdo klipo autorius Darius Beinoravičius. Indrė sako, kad mintys dainai atėjo savaime, 3–ią valandą ryto, grįžus iš koncerto, kai nuo emocijų antplūdžio buvo sunku užmigti: „Tik prigulus, galvoje ėmė dėliotis tekstas: pamaniau, jei neužsirašysiu, tikrai pamiršiu. Pirmą posmelį parašiau per kelias minutes, nes tekstas liete liejosi“, – prisimena Indrė.
Pristato naują dainą
Pasiklausius dainos, kiekvienas joje atras apdainuotų akimirkų, kurias bent kartą yra išgyvenęs: „Kiekvienas mes užsisukame savo gyvenimo karuselėse, būna, kad darbe kažkas ne taip, būna, kad ir duona supelijus guli duoninėje. Tikrai bent kartą ir buities aparatas sugedęs buvo, ar tai pečius nebeveikė, ar indaplovė išėjo iš rikiuotės: būtent apie tą buities ir būties karuselę ir parašiau, kuri sukasi kiekvieno galvoje“, – atskleidžia atlikėja.
Dainoje iš tiesų gan eklektiškai skamba frazė apie supelijusią duoną: beje, kartą vieno interviu metu Indrė yra sakiusi, kad santykiuose net „supelijusi duona gali sukelti cunamį“. Ar gali būti, kad Indrė kiek ironiškai apdainuoja dviejų žmonių santykius?
„Nėra namų be dūmų. Bet šioje dainoje duonos supelijimas – visiškai tiesioginis. Nes tikrai būna, kad ji supelija ir tenka mesti lauk“, – šypsosi Indrė, tikėdamasi, kad „šią dainą išgirs visi tie, kurie bent kartą gyvenime buvo pajutę tą buities ir būties karuselę galvoje, mintyse“.
Dainos vaizdo klipas buvo filmuotas Šventosios mieste esančiose karuselėse. Atlikėja sako, kad žiūrint į rezultatą, atrodo, tuoj apsisuks galva. „Taip ir gyvenime kartais nuo galybės minčių svaigsta galva, bet turi susiimti ir keliauti pirmyn, susidėliodamas prioritetus“.
Ko gero, vienas pirmųjų žingsnių Indrės karjeroje bus darbo apimčių sumažinimas pedagogikos srityje ir laiko skyrimas atlikėjos keliui, nepamirštant ir gyvenimo kasdienybės, kuri ir įpareigoja, ir džiugina.
„Esu dviejų nuostabių berniukų mama, kuriems, kaip ir visiems vaikučiams, reikia dėmesio, o kartais tam pritrūksta laiko, tad stengiuosi veiklas paskirstyti taip, kad galėčiau su jais pabūti kaip galima dažniau“, – šypsosi laiminga mama ir kviečia pasiklausyti bei įvertinti naujausią jos autorinį kūrinį „Karuselė“. Kaip manote, ar dainoje atpažinsite ir save?
