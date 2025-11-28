Būrys Lietuvos garsenybių susirinko į išskirtinį renginį: Karolinos Meschino suknelė traukė visų akis

Vietoje įprasto kalėdinio šurmulio pasirinktas šiltesnis, prasmingesnis formatas – popietė, skirta bendrystei, refleksijai ir padėkai. Tai buvo laikas komandai ir talentams ne tik pasidžiaugti pasiekimais, bet ir atvirai įsivertinti, kas galėjo būti padaryta geriau, kur dar galima augti ir tobulėti, rašoma spaudos pranešime.
„Mūsų stiprybė – žmonės, kuriantys ryšį su auditoriją. Ši popietė primena, kad už kiekvieno projekto, kiekvieno rezultato slypi komanda, kuri tiki tuo, ką daro“, – mintimis apie bendrystės svarbą pasidalijo talentų agentūros PERSONAL įkūrėja Magdalena Sabalė.
Metų apžvalga ir padėkos žodžiai
Susitikimo metu apžvelgti ryškiausi metų įvykiai, įgyvendinti projektai ir kūrybiniai proveržiai. Draugiškoje atmosferoje buvo įteiktos simbolinės nominacijos, skirtos išskirtiniams komandos ir talentų nuopelnams – metų turiniui, kūrybiškumui, rekordui, įkvėpimui, proveržiui ir kitiems pasiekimams.
Talentai taip pat dalijosi tuo, už ką šiais metais jaučiasi labiausiai dėkingi. Dalia Belickaitė sakė, kad labiausiai dėkinga yra už šeimą ir sveikatą, o Inga Žuolytė įvardijo, jog šiemet labiausiai dėkoja pati sau už sugrįžusią sporto motyvaciją, kurią pavyko išlaikyti visus metus. „Šiemet esu dėkinga už visas atsiųstas pamokas ir visus sutiktus žmones“, – trumpai pasidalijo Laura Mazalienė. Karolina Meschino atviravo: „Esu dėkinga už šiais metais pasitaikiusias darbo galimybes iš visiško svajonių sąrašo ir už begalinį aplinkinių palaikymą, apie kurį net nebūčiau pagalvojusi, kad jį turiu.“
Grand Prix | Išskirtinis metų talentas
Šių metų kulminacija tapo prestižinė agentūros „Grand Prix“ nominacija, skiriama vienam talentui, kuris ypatingai išsiskyrė per visus metus. 2025-ųjų apdovanojimas atiteko Federico Meschino – vieninteliam agentūros atstovaujamam vyrui ir Lietuvoje jau kelerius metus gyvenančiam turinio kūrėjui, kuris savo autentiškumu, nuoširdumu ir profesionalumu pelnė ne tik komandos, bet ir auditorijos simpatijas.
Federico – šefas, atvirai ir kūrybiškai besidalijantis savo receptais, kulinarinėmis istorijomis bei gyvenimo akimirkomis. Tačiau šių metų išskirtinumas – jo ryžtas dar labiau priartėti prie Lietuvos auditorijos: komandos paskatintas jis pradėjo drąsiau kalbėti lietuvių kalba, o per metus šis pokytis tapo akivaizdus – laisvumas, natūralumas ir vis dažniau skambanti lietuvių kalba jo turinyje.
„Federico yra puikus pavyzdys, kaip nuoširdumas, pagarba šaliai, kurioje gyveni, ir nuoseklus darbas kuria tikrą ryšį su auditorija“, – įteikdama prizą kalbėjo M. Sabalė.
Apdovanojimo proga talentui buvo paruošta ir ypatinga staigmena – muzikinis sveikinimas. Su šypsena prisiminta, kad ankstesniais metais sveikinimai dažniausiai skambėdavo lietuviškai, o Federico ne visuomet iki galo suprasdavo dainų tekstus, tačiau visada nuoširdžiai įsijausdavo ir mėgaudavosi akimirka. Šįkart jam dedikuotas kūrinys nuskambėjo gimtąja italų kalba.
Šventės svečias – charizmatiškasis Merūnas Vitulskis – ne tik pasveikino Federico, bet ir pristatė dalį savo naujametinės GALA „Pakelkime taurę linksmybių“ programos, suteikdamas renginiui dar daugiau jaukumo, emocijų ir šventinės nuotaikos.
„Dar tokio šaunaus choro nesu turėjęs“, – pasidžiaugė atlikėjas, girdėdamas aktyviai į muzikinį sveikinimą įsijautusią PERSONAL agentūros komandą.
Įkvėpimas intensyviausiu laikotarpiu
Lapkritis ir gruodis PERSONAL agentūrai – pats intensyviausias metų laikotarpis. Nuo pat rugsėjo prasidėjęs darbymetis šiuo laikotarpiu pasiekia piką – visi susitelkę į kampanijas, kūrybinius sprendimus ir rezultatus, kurių tikisi didžiausi Lietuvos prekių ženklai. Kartais tai tampa tikru iššūkiu, kai nelieka laiko net trumpai pauzei.
„Prekių ženklai vis aktyviau ir strategiškiau investuoja į turinio kūrėjų rinkodarą, o metų pabaigos kampanijos aiškiai parodė brandesnį požiūrį į daugialypį turinio panaudojimą bei didėjantį pasitikėjimą kūrėjų generuojamu turiniu. Vis ryškesnė tendencija – kūrėjams suteikiama kūrybinė laisvė, kuri leidžia kurti autentiškesnį, auditorijas labiau įtraukiantį turinį, o humoro ir žaismingų formatų populiarėjimas padeda prekės ženklams užmegzti tvirtesnį emocinį ryšį su vartotojais.
Taip pat pastebime augantį gyvų susitikimų ir renginių svarbumą – jie kuria tikrą partnerystę tarp prekių ženklų ir talentų, gilinant supratimą bei užtikrinant ilgalaikio bendradarbiavimo vertę“, – tendencijas įvardijo PERSONAL agentūros direktorė Indrė Pletkė.
Padėkos dienos paminėjimas tapo ne tik švente, bet ir prasmingu metų apibendrinimu, įkvėpusiu naujiems iššūkiams ir darbams. Tai dar kartą parodė, kad net intensyviausiame darbo sūkuryje svarbiausia – laikas kartu, bendrystė ir nuoširdi padėka.
