Autobuse mergina užmigo ant svetimo vaikino peties: to, kas vyko toliau, nenumatė niekas

Eddy Huarcaya pastebėjo Cataliną, kai jie abu įsėdo į tą patį autobusą, bet, deja, kažkas kitas atsisėdo šalia jos.
Kai šalia jos sėdėjusi moteris išlipo, Eddy pasinaudojo proga ir atsisėdo šalia savo svajonių merginos, tačiau jo nuostabai ji beveik akimirksniu užmigo. Tada jos galva nusviro į šoną ant jo peties, todėl Eddy greitai nufotografavo, kad įamžintų tokią akimirką.
Vėliau Eddy pasidalijo vaizdo įrašu, kaip jiedu susitiko „TikTok“ tinkle, kur jis sulaukė daugiau nei 14,4 mln. peržiūrų, 909 000 „patiktukų“ ir daugybės komentarų, rašo mirror.co.uk.
Tapo pora
Jis sakė: „Kai įlipau į autobusą, pradžioje ji sėdėjo šalia kažkokios ponios. Kai ji užmigo man ant peties, netrukdžiau jai ilsėtis“.
Po kelių savaičių, rugpjūčio 3-ąją, Eddy vėl pastebėjo merginą ir nusprendė, kad likimas jam suteikia galimybę. Jis sakė:
„Nusprendžiau su ja pasikalbėti ir paprašiau jos „WhatsApp“ numerio, pasikalbėjome ir galiausiai ėmėme susitikinėti. Dabar mes pora ir jaučiuosi nepaprastai laimingas, nes turiu gražiausią merginą pasaulyje!“
Eddy pridūrė: „Jaučiuosi taip, lyg gyvenčiau sapne, visada svajojau būti su tokiu nuostabiu žmogumi!“.
Vaizdo įraše matome merginą, miegančią jam ant peties, o antrame įraše matome juos autobuse. Tada pasirodė trečias vaizdo įrašas, kuriame Edis eina prie jos ir prašo jos telefono numerio.
