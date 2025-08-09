Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos ligoninėje mirė moteris: gyvybė užgeso po įvykio autobuse

2025-08-09 10:40 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-09 10:40

Ligoninėje Klaipėdoje penktadienį mirė moteris, kuri anksčiau šią savaitę susižeidė nugriuvusi autobuse.

Žvakė BNS Foto

Ligoninėje Klaipėdoje penktadienį mirė moteris, kuri anksčiau šią savaitę susižeidė nugriuvusi autobuse.

REKLAMA
0

Kaip šeštadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija, antradienį uostamiesčio Taikos gatvėje, 1967 metais gimusio vyro vairuotame autobuse „King Long“, pirminiais duomenimis, griuvo ir susižalojo 1948 metais gimusi keleivė.

Penktadienį priešpiet moteris ligoninėje mirė.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Medikai ir pacientai (BNS foto)
Klaipėdoje sukniubo įmonės darbuotojas, medikai konstatavo jo mirtį
Policija BNS Foto
Dėl seksualinio nusikaltimo Palangoje sulaikė pareigūną (31)
Policija. ELTA / Andrius Ufartas
Kelmės rajone ir Klaipėdos apskrityje sukčiai iš žmonių išviliojo apie 6 tūkst. eurų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų