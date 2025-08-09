Klaipėdos ligoninėje mirė moteris: gyvybė užgeso po įvykio autobuse

Kaip šeštadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija, antradienį uostamiesčio Taikos gatvėje, 1967 metais gimusio vyro vairuotame autobuse „King Long“, pirminiais duomenimis, griuvo ir susižalojo 1948 metais gimusi keleivė.
Penktadienį priešpiet moteris ligoninėje mirė.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
