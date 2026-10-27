Artimųjų akivaizdoje – 36-erių moters žūtis: viskas įvyko žaibiškai

Nelaimę matė kartu su ja buvę artimieji, skelbė mirror.co.uk.
Nelaimė įvyko norint pasidaryti nuotrauką
Michelle su artimaisiais keliavo po Italijos Dolomitų kalnus. Nelaimė įvyko netoli Forcella Pordoi perėjos, esančios virš Kanacėjaus miestelio, šiaurės Italijoje. Ši vietovė garsėja įspūdingais kalnų vaizdais, stačiomis uolomis ir pavojingais šlaitais.
Pranešama, kad turistė pasitraukė nuo pažymėto maršruto, norėdama pasiekti panoraminę apžvalgos vietą ir nusifotografuoti. Tačiau moteris prarado pusiausvyrą ir nukrito nuo stačios, atviros kalno atkarpos.
Vietos žiniasklaidos duomenimis, tragišką kritimą matė Michelle artimieji, tarp jų – ir jos sesuo. Skelbiama, kad moteris nukrito apie 300 metrų.
Į nelaimės vietą išsiųsti gelbėtojai ir sraigtasparnis
Liudininkai apie nelaimę pranešė šeštadienį, spalio 17 dieną, prieš pat vidurdienį. Gavęs iškvietimą, pagalbos koordinavimo centras į įvykio vietą išsiuntė gelbėtojų komandą ir sraigtasparnį su medikais.
Netrukus nelaimės vietą pasiekė netoliese buvęs kalnų gelbėtojas. Apie 12.30 val. medikai buvo nuleisti ant kalno šlaito, tačiau gydytojas konstatavo Michelle mirtį.
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