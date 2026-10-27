Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Artimųjų akivaizdoje – 36-erių moters žūtis: viskas įvyko žaibiškai

2026-10-27 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 11:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tragiška nelaimė Italijos Dolomitų kalnuose nusinešė 36 metų amerikietės Michelle Alejandra Rubio Leiva gyvybę. Moteris su artimaisiais keliavo po kalnus, tačiau vienas bandymas pasigrožėti įspūdingu kraštovaizdžiu baigėsi tragedija – turistė prarado pusiausvyrą ir nukrito nuo kalno iš kelių šimtų metrų aukščio.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Tragiška nelaimė Italijos Dolomitų kalnuose nusinešė 36 metų amerikietės Michelle Alejandra Rubio Leiva gyvybę. Moteris su artimaisiais keliavo po kalnus, tačiau vienas bandymas pasigrožėti įspūdingu kraštovaizdžiu baigėsi tragedija – turistė prarado pusiausvyrą ir nukrito nuo kalno iš kelių šimtų metrų aukščio.

REKLAMA
0

Nelaimę matė kartu su ja buvę artimieji, skelbė mirror.co.uk.

Nelaimė įvyko norint pasidaryti nuotrauką

Michelle su artimaisiais keliavo po Italijos Dolomitų kalnus. Nelaimė įvyko netoli Forcella Pordoi perėjos, esančios virš Kanacėjaus miestelio, šiaurės Italijoje. Ši vietovė garsėja įspūdingais kalnų vaizdais, stačiomis uolomis ir pavojingais šlaitais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešama, kad turistė pasitraukė nuo pažymėto maršruto, norėdama pasiekti panoraminę apžvalgos vietą ir nusifotografuoti. Tačiau moteris prarado pusiausvyrą ir nukrito nuo stačios, atviros kalno atkarpos.

REKLAMA
REKLAMA

Vietos žiniasklaidos duomenimis, tragišką kritimą matė Michelle artimieji, tarp jų – ir jos sesuo. Skelbiama, kad moteris nukrito apie 300 metrų.

REKLAMA

Į nelaimės vietą išsiųsti gelbėtojai ir sraigtasparnis

Liudininkai apie nelaimę pranešė šeštadienį, spalio 17 dieną, prieš pat vidurdienį. Gavęs iškvietimą, pagalbos koordinavimo centras į įvykio vietą išsiuntė gelbėtojų komandą ir sraigtasparnį su medikais.

Netrukus nelaimės vietą pasiekė netoliese buvęs kalnų gelbėtojas. Apie 12.30 val. medikai buvo nuleisti ant kalno šlaito, tačiau gydytojas konstatavo Michelle mirtį.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų