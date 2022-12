Aleksejus Paninas žėrė kritikos Rusijai: turi pasikeisti ne viena karta, kad būtų nuplauta gėda

Garsenybė mano, kad kartos turės pasikeisti ne viena karta, kad būtų nuplauta gėda ir siaubas, kurie persekioja rusus dėl jų žiaurumų ir veiksmų Ukrainoje, rašo UNIAN.

Štai ką sakė Paninas, prisimindamas vieną iš savo neseniai duotų interviu:

„Mūsų pokalbis prasidėjo nuo klausimo, kada Rusija bus perspektyvi šalis, kurioje bus įmanoma gyventi. Niekada! Tai mirštanti šalis. Kad būtų kokia nors perspektyva, turi pasikeisti ne viena karta. 2017-aisiais metais Rusija buvo tokia pati, kaip ir valdant Borisui Godunovui (Rusijos carui – aut. past.)“.

Dar prieš 2022 m. vasario 24 d. Aleksejus Paninas atvirai demonstravo savo nepritarimą Putino režimui. Prasidėjus plataus masto karui, aktorius pradėjo vis dažniau kalbėti apie okupantų žiaurumus Ukrainos teritorijoje, taip pat ne kartą skelbė lėšų rinkimo akcijas, skirtas padėti ukrainiečių kariams.

REKLAMA

Dėl to jo socialinių tinklų puslapį ne kartą blokavo robotai. Be to, viename vaizdo įraše Paninas prisipažino, kad į savo telefoną sulaukė žinučių su grasinimais iš nepažįstamų asmenų. Pasak jo, tokios žinutės jį pasiekia nuolat ir visos kalba apie tą patį.

„Štai, kokios žinutės mane kasdien pasiekia iš rusų „patriotų“. Tai – ekrano nuotraukos. Blogiausia yra tai, jog jie taip ir mirs nesupratę, jog yra mulkiai“, – „Telegram“ rašė A. Paninas, paviešinęs keletą gautų žinučių.

REKLAMA

Žinutėmis troliai neapsiriboja – aktorius pasakojo, sulaukiantis ir skambučių su grasinimais.

„Kasdien man rašo ir skambina ir sako – tu mirsi, šikniau, nes padedi ukrainiečiams, tu mirsi, nes rinkai pinigus vaikams Odesoje. Bet prie manęs gatvėje kasdien prieina ukrainiečiai ir dėkoja už pagalbą“, – rašė A. Paninas.