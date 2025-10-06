Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aktoriaus Juozo Budraičio gyvenime – neeilinė proga

2025-10-06 12:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 12:55

Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė nuoširdžiai sveikina žymų Lietuvos kino, teatro aktorių ir diplomatą, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Juozą Budraitį 85-mečio proga. 

Juozas Budraitis (nuotr. BNS)
Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė nuoširdžiai sveikina žymų Lietuvos kino, teatro aktorių ir diplomatą, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Juozą Budraitį 85-mečio proga. 

Ministrė Pirmininkė I. Ruginienė linki aktoriui stiprybės, jaukios kasdienybės bei kūrybos palaimos kupinų akimirkų, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Juozo Budraičio gyvenime – svarbi diena

„Ilgą ir sėkmingą Jūsų aktorystės kelią ženklina šimtai įsimintinų vaidmenų kino ir teatro scenose.  Jūsų kalbėjimas ar net tylėjimas suteikia kuriamiems personažams tikroviškumą, psichologinį įtaigumą ir išsyk panardina žiūrovus į paslaptingas meno gelmes, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Aukščiausiojo dovanotą talento ir įgimtos intuicijos paletę visą gyvenimą pildėte meile literatūrai, filosofijai, ugdėte erudiciją dėmesiu dailei ir fotografijai. Esate didysis scenos intelektualas, palikęs gilų pėdsaką tiek Lietuvos, tiek pasaulio meno lauke.

Labai svarbu, kad Jūsų diplomatinę tarnystę lydėjo ne tik sėkmingas kultūrinių ryšių puoselėjimas, bet ir didelis dėmesys mūsų tapatybės sklaidai bei baltistikos idėjos skelbimui.  

Gerbiamasis Juozai, nuoširdžiai sveikinu Jus garbingo 85-ojo jubiliejaus proga. Linkiu Jums stiprybės, jaukios kasdienybės ir kūrybos palaimos kupinų akimirkų“, – sakoma Vyriausybės vadovės sveikinime.

