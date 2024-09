Adele staiga sustabdė savo koncertą: išgirdus priežastį ašarų nesulaiko daugelis

Per vieną iš „Weekends with Adele“ koncertų Las Vegase, dainininkė vaikščiojo per minią atlikdama dainą „When We Were Young“. Staiga ji pamatė vyrą, kuris rodė jai nuotrauką savo telefone.

Nesuvaldė emocijų

Kiek vėliau, scenoje atlikdama kūrinį „Someone Like You“, emocijų apimta Adele sakė publikai: „Ši daina skirta jums, pone, kuris rodė man savo žmonos nuotrauką telefone.“

Atlikusi dainą Adele trumpam sustojo ir papasakojo susirinkusiems, ką pamatė.

„Kai vaikštau po minią... Norėčiau, kad galėtumėte matyti tai, ką matau aš. <...> Ten buvo vyras. Jis yra štai ten – matote jį laikantį telefoną?“ – kalbėjo Adele.

Ji pradėjo ašaroti ir pridūrė: „Manau, kad jo telefone yra jo žmona, ir man atrodo, kad jos čia nėra. Tai mane labai sujaudino. Labai užjaučiu dėl jūsų netekties ir labai gaila, kad nesupratau, ką rodėte, kol nebuvau jau per toli. Aš matau šias mažas žmonių gyvenimo akimirkas, kai praeinu pro šalį ir tai yra taip gražu.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Per vieną iš savo koncertų Adele atskleidė, kad po kelerių metų pertraukos vėl pradėjo lankytis terapijoje. Ji pasakojo klausytojams, kad pirmą kartą tai išbandė po skyrybų su buvusiu vyru Simonu Konecki, su kuriuo ji turi 10-metį sūnų Angelo.

„Kai išgyvenau skyrybas, lankydavausi maždaug penkiose terapijos sesijose per dieną. Bet dabar aš tai darau, nes noriu užtikrinti, kad kiekvieną savaitę papildyčiau save ir galėčiau jums atiduoti viską“, – pripažino ji.

REKLAMA

REKLAMA

Adele atskleidė, kad per paskutinę terapijos sesiją ji kalbėjo apie patiriamą stresą dėl savo gyvų pasirodymų.

„Man patinka kurti muziką, bet yra kažkas, kas susiję su gyvais pasirodymais, kas mane iš tikrųjų gąsdina ir paprastai užpildo baime. Todėl aš nesu didelė turų atlikėja. Praėjusį kartą tai dariau norėdama įrodyti, kad galiu“, – pridūrė Adele.