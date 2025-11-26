78-erių Eltonas Johnas pranešė liūdną žinią

Legendinis muzikantas 2024 m. liepą užsikrėtė sunkia akių infekcija, dėl kurios apako dešine akimi, o kairėje liko „ribotas regėjimas“, rašoma „Daily Mail“.
Nepraranda vilties
Jis sakė „Variety“: „Tai buvo niokojanti patirtis. Kadangi praradau dešinę akį, o kairioji nėra tokia gera, pastarieji 15 mėnesių man buvo iššūkis, nes negalėjau nieko matyti, nieko žiūrėti, nieko skaityti. Turėjau patį nuostabiausią gyvenimą, ir neprarandu vilties. Tiesiog turiu būti kantrus ir tikėti, kad kada nors mokslas man padės šioje srityje. Kai tik jie man padės su tuo, man viskas bus gerai. Tai lygiai tas pats, kas AIDS situacija. Negalima prarasti vilties, reikia būti stojiškam, reikia būti stipriam ir visada stengtis išmušti duris, kad pagerintumėte padėtį.“
Eltonas pridūrė, kad jis gydomas nuo pat pradžių ir matė „tam tikrą pagerėjimą kairėje akyje“.
Eltonas gyvena su savo vyru Davidu Furnishu (62 m.) ir jų sūnumis Zachary (14 m.) bei Elijah (12 m.).
Sunki infekcija
Eltonas apie savo regėjimo problemas viešai atskleidė 2024 m. rugsėjį.
Jis savo „Instagram“ paskyroje paskelbė ilgą įrašą, paaiškinantį, kaip praleido pastaruosius kelis mėnesius „atsigaudamas namuose“.
Eltonas rašė: „Per vasarą susidūriau su sunkia akių infekcija, kuri, deja, paliko man tik ribotą regėjimą vienoje akyje. Gijimas vyksta, bet tai yra itin lėtas procesas ir prireiks šiek tiek laiko, kol regėjimas grįš į paveiktą akį. Esu toks dėkingas puikiai gydytojų ir slaugytojų komandai bei savo šeimai, kurie manimi taip gerai rūpinosi pastarąsias kelias savaites.“
Eltonas baigė: „Ramiai leidau vasarą atsigaudamas namuose ir esu pozityviai nusiteikęs dėl gijimo ir sveikimo pažangos, kurią iki šiol pasiekiau.“
O jo sveikatos problemos pakenkė bet kokiai naujai muzikai iš žvaigždės.
