Robbie Williamsas įspėja – dėl šio preparato praranda regėjimą: „Aš nebematau taip, kaip anksčiau“

„Aš nebematau taip, kaip anksčiau“, – teigė Williamsas, perspėdamas kitus neatlikti panašių procedūrų, nuodugniai neišsiaiškinus visų rizikų.
Kenkiantis preparatas
Kalbėdamas su leidiniu „The Sun“, dainininkas atskleidė, kad dėl pablogėjusio regėjimo jam sunkiau atpažinti žmones didelėje minioje ir perskaityti tekstą televizoriaus ekrane. Dėl šių nepatogumų jam teko pasikeisti akinius.
Williamsas mano, kad jo regėjimo pablogėjimą sukėlė vaistas „Mounjaro“, kurio aktyvioji medžiaga yra tirzeptidas. Nors šis vaistas dažniausiai naudojamas cukraus kiekiui kraujyje reguliuoti ir kol kas nėra oficialių medicininių įrodymų, patvirtinančių tiesioginį ryšį su regėjimo sutrikimu, atlikėjas teigia: „Tai susiję“.
Jis primygtinai pataria kruopščiai išnagrinėti visą galimą šalutinį poveikį prieš pradedant vartoti bet kokį gydymą.
Vaistas „Mounjaro“ skatina insulino gamybą po valgio, mažina cukraus kiekį ir lėtina skrandžio išsituštinimą, taip pat veikia kaip apetitą slopinanti priemonė. Tyrimai rodo, kad šis preparatas yra labai efektyvus svorio metimui, net viršijantis „Ozempic“ veiksmingumą. Vis dėlto, perspėjama dėl galimų šalutinių reiškinių, tarp kurių minimas pykinimas, viduriavimas ir virškinamojo trakto diskomfortas.
Kitos Williamso Sveikatos Problemos
Šios sveikatos problemos nebuvo vienintelės, su kuriomis Williamsas susidūrė šiemet. Balandžio mėnesį jam buvo nustatyta skorbuto liga – reta būklė, kurią sukelia vitaminų stygius. Dainininkas paaiškino, kad tai buvo griežtos dietos ir apetito praradimo pasekmė.
Vėliau jam taip pat diagnozuotas Tureto sindromas, pasireiškiantis nekontroliuojamais tiku ir įkyriomis mintimis.
Williamsas ne kartą atvirai kalbėjo apie savo fizinę ir psichologinę savijautą. 2023 metais jis prisipažino, kad prieš pasirodymus „Yarkon Park“ arenoje patyrė didelį stresą. Tačiau jis pabrėžė: „Turiu daryti tai, ką darau. Tai svarbu mano sielai.“ Atlikėjo teigimu, dabar jis jaučiasi ramiau ir natūraliau būdamas scenoje nei anksčiau.
Nepaisant sveikatos sutrikimų, 51-erių Williamsas nekeičia savo pasirodymų grafiko. Jo naujasis albumas, pavadintas „Britpop“, bus išleistas vasario mėnesį. Jei šis albumas užims pirmąją vietą Jungtinės Karalystės populiariausiųjų sąrašuose, Williamsas pagerins „The Beatles“ rekordą. Šiuo metu tiek „The Beatles“ (15 albumų), tiek Williamsas (15 solinių albumų, neįskaitant „Take That“) turi po tiek pat viršūnes pasiekusių albumų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!