Lietuvoje plinta lieknėti skirtas vaistas: gydytojai griežtai įspėja – privalote laikytis 1 taisyklės

Visgi, besivaikantys pastangų nereikalaujančios gražios figūros – preparatą perka nelegaliai, tačiau pasekmės pavartojus neaiškios kilmės vaistų gali būti dar baisesnės.
Vaistas, norintiems sulieknėti be pastangų
„Panacėja norintiems sulieknėti be didesnių pastangų“, – veikiausiai taip mano daugelis žmonių, o ypač moterų, kalbėdamos apie naująjį medicininį preparatą.
„TikTok“ sprogsta nuo vaizdo įrašų, kuriuose moterys pasakoja apie savo patirtis, vartojant specifinius vaistus ir rodo rezultatus. Moterys giriasi kaip lieknėja beveik neįdėdamos pastangų.
„Socialinėje medijoj tą matau. Yra tam tikros grupės žmonių, kurie dalijasi patirtimi, kaip kur ką įsigijo. Ir būna įvairiai – iki išsekimų, dehidratacijos, net ir priėmimuose gali atsirasti žmonės savistoviai vartojantys šitą vaistą“, – pasakojo gydytoja dietologė Edita Gavelienė.
Prieš keletą metų pasaulyje įsismarkavo kito vaisto – semagliutido – lieknėjimo manija. Jis mažindavo apetitą ir žmonės greitai atsikratydavo nereikalingais kilogramais. Tačiau semagliutidas skirtas diabetikams, tad jį šitaip naudojantys be recepto – žalodavo sveikatą. Kai kam patirtys baigdavosi itin liūdnai – silpnėjo kepenys, sutrikdavo virškinimas, ištikdavo ir kitos problemos.
Mėnesiui už vaistą pakloja apie 300 eurų
Skirtingai nei semagliutidas – naujasis preparatas skirtas būtent nutukimo gydymui.
„Revoliucija nutukimo gydyme – naujas etapas, atsiradę vaistai, kurie šitą ligą leis sukontroliuoti. Riebalinis audinys veikia toksiškai žmogaus organizmą, gamindamas tam tikras medžiagas. Ir būtent nutukimui skirti vaistai reguliuoja šitus mechanizmus ir keičia ir riebaliniame audinyje apykaitą, ir kartu įsijungia į sotumo, alkio reguliavimus ir dar eilę kitų veiksmų atlieka“, – apie vaistą pasakojo gydytoja dietologė E. Gavelienė.
Suaktyvėjusius pirkimus pastebi vaistinės.
„Labai nemažai receptų su šiuo vaistu ir daug yra perkančių, nes problema nutukimo pas mus aktuali“, – patikino „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Kristina.
Tačiau vaistų kaina – įspūdinga. O kadangi jie yra, bent jau kol kas, nekompensuojami, tokia prabanga įkandama ne visiems.
„Galime taip orientuotis maždaug – 200–300 eurų per mėnesį“, – teigė vaistininkė.
Kalbinti lietuviai apie į šio vaisto vartojimą žiūri dvejopai:
„Palaukčiau 5 metus, pažiūrėčiau ar nieko nėra tiems, kur dabar bando, šalutinių poveikių, tai ko nepasukčiauti.“
„Sveikatos prasme, manau, nepridėtų organizmui, manau, neprasminga. <...> Reikia atsižvelgti į gydytojo rekomendaciją – negali tiesiog eiti, sugalvojau ir padariau.“
„Man atrodo, čia reiktų pradėti nuo savęs, kai jau daug ką išbandai, ir su rekomendacijomis gydytojų, tik tada. Manau, kad čia – į valios ugdymą reikėtų.“
„Geriau badaut, nei gert vaistus.“
Suklestėjo nelegali prekyba
Na, o internete, suklestėjo ir šešėlinė prekyba šiuo preparatu. Ieškantys lengvų kelių ir norintieji sulieknėti be vargo ir be prakaito šturmuoja „Facebook“ grupes. Viena jų – taip ir pasivadino – šiuo vaisto prekės ženklo pavadinimu.
Joje patirtimis dalijasi ir tie, kuriems vaistai išrašyti, ir tie – kurie nelegaliai juos parduoda, ar nori nusipirkti. Vis tik, gydytojai receptus vaistui išrašo griežtai.
E. Gavelienė sako, kad esminis dalykas skiriant vaistą, jog turi būti įvertinta žmogaus audinių sudėtis – kiek asmuo turi riebalinio audinio, kiek raumenų. Taip pat pacientas turi atlikti visus reikalingus tyrimus, taip pat – kraujo.
„Tai yra receptinis vaistas, jis turi būti paskirtas gydytojo, asmuo turi būti prižiūrimas gydytojo viso gydymo metu, kaip ir vartojant kitą vaistą“, – tvirtino gydytoja dietologė E. Gavelienė.
Dietologė akcentuoja, kad vien vaistas, kaip ir sergant kitomis ligomis, problemos neišsprendžia. Sergantys nutukimu pirmiausia turi keisti gyvenimo būdą – didinti aktyvumą bei fokusuotis į sveiką, subalansuotą mitybą.
