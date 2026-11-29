Ši žvaigždynų schema padeda įsivaizduoti, kaip skirtingi Zodiako ženklai išsidėstę danguje, kai gruodį keičiasi planetų įtaka.
1. Šaulys
Tai sėkmingas mėnuo jums – tai iš dalies lemia jūsų valdančioji planeta Jupiteris, keliaujanti per žinių ir mokymosi sritį. Jupiteris sudaro palankų trigoną su jūsų Saule, todėl sustiprina sėkmę ir optimizmą. Tai, kad gruodžio 13 d. Jupiteris pradeda judėti retrogradiniu būdu, jūsų sėkmės nesumažina. Priešingai – tai suteikia progą pastebėti praleistas galimybes.
Saulė į jūsų ženklą įžengė lapkričio 21 d. ir išliks jame iki gruodžio 21 d. Tai suteikia dar kelias savaites, kai jausitės kur kas labiau savimi.
Pagreitis auga jau mėnesio pradžioje. Kai gruodžio 6 d. komunikacijos planeta Merkurijus pagaliau įžengia į jūsų ženklą, tampa labai naudinga drąsiau išsakyti savo nuomonę. Jūsų gimtadienio Mėnulis, arba jaunatis Šaulio ženkle, įvyksta gruodžio 8 d. Laikykite tai savotiškais ankstyvaisiais naujaisiais metais. Mėgaukitės!
Marsas Mergelės ženkle šį mėnesį keliauja per jūsų karjeros ir darbo sritį, todėl ir čia galite tikėtis postūmio. Kol Marsas bus Mergelės ženkle, galite tikėtis susikaupimo ir orientacijos į ilgalaikę gausą, kuri, turint tiek palankios planetų pagalbos šį mėnesį, labiau tikėtina nei ne.
2. Liūtas
Visą mėnesį esate visatos dėmesio centre – tai daugiausia lemia Jupiteris jūsų pačių ženkle. Liūtai, tai nutinka tik kartą per 12 metų! Jupiteris yra sėkmingiausia planeta, skatinanti augimą, optimizmą, plėtrą, sėkmę ir teisingumą. Kai gruodžio 13 d. Jupiteris pradeda judėti retrogradiniu būdu, jūsų sėkmė nesibaigia. Tai iš tiesų sugrąžina galimybes, kurias pirmą kartą galbūt praleidote pro akis arba nepastebėjote.
Pirmosios trys gruodžio savaitės yra Šaulio sezonas, o Šaulys ne tik labai suderinamas su jūsų ženklu, bet ir keliauja per jūsų draugų bei malonumų namus. Tai sukuria labai malonų ir jaudinantį laikotarpį. Gruodžio 8 d. jaunatis taip pat įvyksta Šaulio ženkle. Šiuo metu verta dažniau būti tarp žmonių su draugais ar partneriu.
Gruodžio 6 d. į Šaulį įžengia ir Merkurijus, suteikdamas dar daugiau galimybių ir žavesio jūsų džiaugsmo namams iki gruodžio 25 d. Ši energija šį mėnesį daro bendravimą itin svarbų. Visai nenuostabu, jei sutiksite žmogų, kuris vėliau taps labai svarbus jūsų gyvenime. Šios planetos jūsų džiaugsmo srityje ypač naudingos kūrybingiems žmonėms, nes jūsų sugebėjimai tiesiog sužiba.
Saturnas ir Neptūnas yra Avino ženkle ir abu šį mėnesį pradeda judėti tiesiogiai. Avinas yra giminingas Ugnies ženklas, todėl šios planetos sudaro trigoną su jūsų Saule. Neptūnas žadina vaizduotę ir kūrybiškumą, o Saturno trigonas su Saule reiškia realaus stabilumo kūrimo laikotarpį. Tai puikus mėnuo!
3. Ožiaragis
Saldus palengvėjimas! Šį gruodį planetos pagaliau pradeda krypti į jūsų pusę, Ožiaragiai. Veiksmo planeta Marsas yra giminingame Žemės ženkle Mergelėje ir jūsų kelionių bei mokymosi namuose. Tai suteikia stabilumo, susikaupimo, tikslumo ir ištvermės. Ir, kas įdomu, beveik be didelių pastangų!
Gruodžio 4 d. Venera grįžta į Skorpioną ir sukuria palankų aspektą su jūsų Saule, kuris atneša džiaugsmo ir šilumos jūsų draugystėms bei grupėms. Taip tampa lengviau susipažinti su žmonėmis (kurie ilgainiui gali būti naudingi), o tai gali būti susiję ir su romantiškais santykiais.
Gruodžio 10 d. jūsų valdančioji planeta Saturnas pradeda judėti tiesiogiai, o gruodžio 12 d. – ir Neptūnas. Abi planetos yra jūsų namų srityje, todėl po ilgo kelių mėnesių pertvarkymų laikotarpio, susijusio su šeima ir apskritai namų gyvenimu, čia atsiras daugiau postūmio. Kadangi Saturnas yra jūsų valdančioji planeta, jam pradėjus judėti tiesiogiai, net pačios sunkiausios užduotys staiga atrodo kur kas lengviau įveikiamos.
Šiais metais jūsų astrologinis sezonas prasideda gruodžio 21 d., suteikdamas jums daugiau magnetizmo ir pasitikėjimo savimi. Gruodžio 25 d. prie Saulės prisijungia ir komunikacijos planeta Merkurijus. Ruoškitės aiškiai išsakyti savo nuomonę visais svarbiais klausimais ir kartu išlikti atviriems kitiems.
Mėnuo baigiasi gruodžio 24 d. pilnatimi Vėžio ženkle, kuri apšviečia jūsų partnerystės sritį. Tikėkitės pasijusti įgalinti ir kitų įvertinti. Ir tokie pasiruošę pradėti dar vienus naujus metus!
4. Žuvys
Gruodžio astrologija pagaliau atneša šiek tiek aiškumo, Žuvys. Kūryba ir netgi romantika yra beveik garantuotos, todėl tai puikus mėnuo.
Turite dvi valdančiąsias planetas, ir viena iš jų yra Jupiteris. Jis keliauja per jūsų darbo ir sveikatos sritį, atnešdamas sėkmės ir palankumo abiem sritims. Jūsų šiuolaikinė valdančioji planeta Neptūnas gruodžio 12 d. baigia savo retrogradinį judėjimą jūsų pajamų ir savivertės namuose. Tai tikrai gera žinia jūsų finansinei ateičiai.
Gruodžio 4 d. Venera sugrįžta į giminingą Vandens ženklą Skorpioną. Šis ženklas labai suderinamas su jūsų ženklu, o kadangi jis keliauja per jūsų kelionių namus, yra nemaža tikimybė, kad šį šventinį sezoną suplanuosite arba surengsite kelionę – aplankyti šeimą ar dėl kitos priežasties. Greičiausiai jausitės kur kas atviresni naujoms idėjoms ir pasiruošę nuotykiams.
Artėjant mėnesio pabaigai, Saulė ir Merkurijus įžengia į Ožiaragį – jūsų horoskopo sektorių, valdantį draugus ir ryšių kūrimą. Šį mėnesį laukia daug bendravimo ir naujų pažinčių! Žuvys, jūs esate populiarūs.
Gruodžio 23 d. pilnatis Vėžio ženkle įvyksta jūsų džiaugsmo ir romantikos namuose. Tai labai gražus ir ramus Mėnulis. Labai tikėtina, kad šį laiką praleisite su mylimu žmogumi, todėl šventinis sezonas bus puikus, o ir visas mėnuo – nuostabus.
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