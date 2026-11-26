Planetų judėjimas taip pat skatins atsigręžti į anksčiau praleistas galimybes ir pasinaudoti jomis iš naujo. Astrologai išskiria keturis Zodiako ženklus, kuriems gruodis gali tapti ypač sėkmingu mėnesiu, rašoma yourtango.com.
1. Šaulys
Šauliams gruodis bus ypatingas, nes tęsis jų Zodiako sezonas. Iki gruodžio 21-osios Saulė keliaus šiuo ženklu, todėl jo atstovai gali jaustis labiau pasitikintys savimi, charizmatiški ir pasiruošę imtis naujų veiklų.
Gruodžio 6-ąją į Šaulio ženklą įžengsiantis Merkurijus palankiai veiks bendravimą, todėl šis laikotarpis tinkamas svarbiems pokalbiams, naujoms pažintims ir idėjų įgyvendinimui. Gruodžio 8-ąją įvyksianti jaunatis gali tapti simboline naujo etapo pradžia.
Palankūs pokyčiai galimi ir profesinėje srityje. Marsas Mergelėje skatins daugiau dėmesio skirti karjerai, tikslams ir ilgalaikiams planams. Nuosekliai dedamos pastangos gali padėti pasiekti gerų rezultatų.
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