24-erių mergina staiga ėmė tinti: supratusi, kas įvyko, skubiai įspėja visus

Vos po valandos saulėje moters veidas taip ištino, kad ji atrodė kaip „šuo, sugeltas vapsvos“.
Atostogos, virtusios nesėkme
Brandy Lovering atostogavo su savo vaikinu Kyle'u, tačiau jau pirmąją kelionės dieną prasidėjo tikras košmaras. Tai, kas turėjo būti atpalaiduojančios atostogos, greitai virto ekstremalia situacija porai – 24-metės veidas taip smarkiai išpurto ir patino, kad ji vos galėjo atmerkti akis po to, kai susirgo retu, bet pavojingu negalavimu – saulės apsinuodijimu.
Nelaiminga turistė pasidalijo savo išgyvenimais „TikTok“ platformoje, kur jos vaizdo įrašas surinko net 1,6 milijono peržiūrų.
„Aš nuoširdžiai galvojau, kas bus, jei prarasiu regėjimą arba jei mano veidas niekada nebegrįš į normalią būklę?“ – pasakojo Brandy „NeedToKnow.
„Man buvo taip gėda išeiti iš viešbučio kambario, kad pasakiau savo vaikinui, jog niekada daugiau nesiskųsiu dėl spuogų ar kitų smulkmenų ant veido", – juokavo ji.
„Mano vaikinas sakė, kad atrodau labai keistai, bet jis elgėsi su manimi mielai ir paslaugiai, už ką aš jam dėkinga. Mano draugai manė, kad atrodau kaip beprotė, ir jiems tai taip pat buvo juokinga“, – toliau pasakojo mergina.
Ji taip pat pripažino sulaukusi daug įžeidžiančių komentarų apie savo veidą internete: „Dauguma jų tiesiog sakė, kad atrodau kaip šuo, kuriam įgėlė vapsva, tačiau kai kurie „TikTok“ komentaruose vadino mane kvaila, kad patekau į tokią situaciją“, – atviravo ji.
Saulės apsinuodijimą sukėlusios priežastys
Brandy, kuri prisipažįsta, kad niekada nenaudoja saulės kremo, prisimena, kad iš pradžių jos veidas buvo šiek tiek šiltas. Tačiau netrukus atsirado paraudimas ir pradėjo formuotis mažos pūslelės.
Ji pasakoja: „Dvi mažos pūslelės ant mano kaktos išaugo į dideles pūsles. Tada aš pabudau su veido patinimu, daugiausia dešinėje pusėje prie akies. Kitą dieną abi akys buvo visiškai ištinusios.
Trečioji diena buvo blogiausia, kai mano akys buvo taip ištinusios, kad negalėjau jų atmerkti. Kai pabudau, iš karto supratau, kad padėtis bloga. Visas veidas buvo įtemptas ir ištemptas kaip balionas“, – atskleidė mergina.
Pasak atostogautojos, skausmas nebuvo stiprus – tik įtemptumas ir nemalonus jausmas aplink akis. Tai nebuvo panašu į nudegimą saulėje, todėl sužinojusi savo diagnozę mergina buvo dar labiau šokiruota.
„Mano šeima buvo labai susirūpinusi ir norėjo, kad kuo greičiau grįžčiau namo“, – teigia ji.
Gydymasis užtruko kelias dienas
„Bandžiau viską tiesiog ištverti ir laukti, kol praeis, bet kai akys buvo labai ištinusios, į viešbučio kambarį išsikvietėme gydytoją.
Jis man davė vaistų, tepalo ir padarė injekciją į sėdmenis, kad sumažintų patinimą. Aš nenaudojau saulės kremo, tai tikrai mano kaltė, tačiau nuo tada aš kasdien jį naudoju“, – pripažįsta Brandy.
Atostogautojai reikėjo kelių dienų šaltų kompresų, kremų ir poilsio, kad visiškai pasveiktų.
Brandy, kilusi iš Vankuverio, Kanados, sako: „Tiesą sakant, tai buvo nemaža kančia. Laimei, aš nepatyriau jokių ilgalaikių veido pažeidimų, už ką esu labai dėkinga. Bijojau, kad liks daug randų. Manau, kad man padėjo nuolatos tepamas kremas.“
„Žvelgdama atgal, 100 % būčiau naudojusi saulės kremą ir dėvėjusi skrybėlę. Dabar savo dienos nepradedu be SPF 50. Laimei, visą kelionę išlaikiau gerą nuotaiką ir stengiausi juoktis. Džiaugiuosi, kad galiu skleisti žinią apie saulės kremo naudojimo svarbą“, – teigia mergina.
