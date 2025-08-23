Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

22-ejų lietuvė Juneta Krylovaitė garsina Lietuvą: be pagalbinių priemonių perplaukė Lamanšo sąsiaurį

2025-08-23 11:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 11:25

22-ejų lietuvė Juneta Krylovaitė ryžosi itin sunkiam išbandymui – perplaukti  Lamanšo sąsiaurį. Prieš kelias valandas mergina pasidalino, jog tikslą įveikė.

Juneta Krylovaitė (Nuotr. socialinių tinklų)
4

22-ejų lietuvė Juneta Krylovaitė ryžosi itin sunkiam išbandymui – perplaukti  Lamanšo sąsiaurį. Prieš kelias valandas mergina pasidalino, jog tikslą įveikė.

0

Juneta Krylovaitė, 22-ejų metų lietuvė, ryžosi itin daug ryžto bei pastangų reikalaujančiam išbandymui – perplaukė Lamanšo sąsiaurį. Mergina apie savo sėkmę dalinosi socialiniuose tinkluose.

Plaukė 13 valandų

Šiuo pavojingu išbandymu mergina pasidalino savo socialiniuose tinkluose. Atstumas, kurį teko nuplaukti siekė apie 34 kilometrus, tačiau dėl srovių sportininkams šis išbandymas tampa beveik dvigubai ilgesniu atstumu.

Juneta plaukė be jokių pagalbinių priemonių. 

Juneta su džiugesiu pranešusi apie pasiektą tikslą, rašė:

„Tikėjimas vedlys ir neleisk jam tapti negalia, net jeigu nežinai kuo kvepia pergalė!

Po 13val 4min pasiekiau smėlėtą Prancūzijos krantą.

Ačiū visiems, kas buvot šios kelionės dalis.

Lamanšas perplauktas, tačiau iki kito užsibrėžto tikslo trūksta visai nedaug“.

