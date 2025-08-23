22-ejų lietuvė Juneta Krylovaitė garsina Lietuvą: be pagalbinių priemonių perplaukė Lamanšo sąsiaurį

Juneta Krylovaitė, 22-ejų metų lietuvė, ryžosi itin daug ryžto bei pastangų reikalaujančiam išbandymui – perplaukė Lamanšo sąsiaurį. Mergina apie savo sėkmę dalinosi socialiniuose tinkluose.
Plaukė 13 valandų
Šiuo pavojingu išbandymu mergina pasidalino savo socialiniuose tinkluose. Atstumas, kurį teko nuplaukti siekė apie 34 kilometrus, tačiau dėl srovių sportininkams šis išbandymas tampa beveik dvigubai ilgesniu atstumu.
Juneta plaukė be jokių pagalbinių priemonių.
Juneta su džiugesiu pranešusi apie pasiektą tikslą, rašė:
„Tikėjimas vedlys ir neleisk jam tapti negalia, net jeigu nežinai kuo kvepia pergalė!
Po 13val 4min pasiekiau smėlėtą Prancūzijos krantą.
Ačiū visiems, kas buvot šios kelionės dalis.
Lamanšas perplauktas, tačiau iki kito užsibrėžto tikslo trūksta visai nedaug“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!