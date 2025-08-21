Gyventojai netveria pykčiu – jau dvi savaites be vandens: naujagimį prausia servetėlėmis

Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi Vievio gyventojas, pasidalijęs, kad situacija tęsiasi nuo rugpjūčio 5-osios ir vis dar nėra aišku, kada ji pasikeis.
„Nuo rugpjūčio 5 dienos iki šiol dalis Vievio miesto gyventojų (Statybininkų g., Ateities g., Jaunystės g., Gėlių g.) bei Alesninkų kaimo gyventojai susiduria su nuolatine geriamo vandens stoka. Vanduo gyventojams „laikinai“ atnaujinamas tik nuo 16 iki 20 valandos, tačiau realiai čiaupus pasiekia tik apie 18 val., nes, kaip aiškina avarinė tarnyba, tuo metu dar pildosi sistema. Lygiai 20 valandą vandens tiekimas nutraukiamas“, – rašoma laiške.
Pasak gyventojo, vandens slėgis toks silpnas, kad net trumpu laiku jo neužtenka elementariems buities poreikiams.
„Žmonės gyvena be elementariausių patogumų. Laikinai paleisto vandens slėgis toks mažas, kad neįmanoma naudotis buitine technika: neveikia skalbimo mašina, o dujinis vandens pašildytuvas net neįsijungia“, – pasakoja skaitytojas.
Taip pat jis nurodo, kad bandyta kažkaip kompensuoti nepatogumus, tad prie kai kurių namų sienų pastatytos vandens statinės, tačiau iš pažiūros jos yra labai abejotino sterilumo.
„Prie kai kurių namų pastatyta senovinė talpa, pažymėta „Geriamas vanduo“, tačiau kyla rimtų abejonių dėl šio vandens tinkamumo vartoti. Turime naujagimį, kurį turiu prausti su šlapiomis servetėlėmis. Jokios informacijos nepateikia, žmonių neinformuoja nei kada bus sutvarkytas gedimas, nei ar jis pradėtas“, – pabrėžia vyras.
Apgailestauja dėl situacijos, praneša kada darbai pasibaigs
„Elektrėnų komunalinio ūkio“ laikinai einanti pareigas generalinė direktorė Greta Sinkevičienė tikina, kad situacija yra sudėtinga dėl to, jog gedimas įvyko po automagistrale Vilnius–Kaunas, kur yra ir dujotiekis, ir komunikacijų kabeliai.
„Gedimas įvyko po automagistrale Vilnius–Kaunas, teritorijoje prie garso slopinimo tvoros. Įtariama, kad yra lūžęs pagrindinis vamzdynas. Situacija apsunkinta dėl pelkėtų grunto sąlygų, dujotiekio vamzdynų bei ryšių komunikacijų kabelių šioje vietoje, todėl darbai yra sudėtingi ir užtruko ilgiau nei įprastai“, – nurodo G. Sinkevičienė.
Vis dėlto „Elektrėnų komunalinio ūkio“ direktorė nurodė, kad gyventojams nepatogumai greitai pasibaigs, mat iki rugpjūčio 23 dienos planuojamas visiškas vandens tiekimo atnaujinimas.
Tiesa, skaitytojas nurodė, kad žmonės nebuvo nuosekliai informuojami apie darbų eigą, planus, kada jie turi būti pabaigti ir pan. Tuo metu G. Sinkevičienė savo atsakyme raštu teigė, kad gyventojai buvo informuojami SMS žinutėmis, informacija skelbiama www.eku.lt interneto svetainėje bei įmonės Facebook paskyroje.
Taip pat, anot specialistės, gyventojams užtikrinamas alternatyvus saugaus geriamojo vandens tiekimas.
„Prie Ateities g. 2A pastato pastatyta vandens talpa. Pagal poreikį, gavus skambučius, vanduo pristatomas į namus 5 litrų plastiko talpose. Vanduo tiekiamas laikinai kasdien nuo 16 iki 20 val.“ – pažymi ji.
Tačiau gyventojai jaučiasi neišgirsti ir palikti gyventi be elementarių sąlygų. Į gyventojų pasipiktinimą reaguojanti bendrovės direktorė sako, kad apgailestauja dėl tokios situacijos ir deda visas pastangas, kad problema būtų išspręsta.
„Dedame visas pastangas, kad gedimas būtų kuo greičiau pašalintas. Suprantame gyventojų patiriamus nepatogumus ir apgailestaujame dėl susidariusios situacijos. Užtikriname, kad iki darbų pabaigos bus palaikomas alternatyvus vandens tiekimas, o apie remonto eigą ir planuojamus terminus gyventojai bus nuolat informuojami“, – teigia G. Sinkevičienė.
