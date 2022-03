Zelenskis: „Nepamiršime nė vieno, kurio gyvybę atėmė okupantai“

Kraujas liejasi ir kituose miestuose – per naktį sunaikinti ištisi Černihivo ir Charkivo kvartalai. Iš rūkstančių nuolaužų krūvų ukrainiečiai ištraukė 70 sumaitotų kūnų.

Rytiniame sostinės Darnycos rajone numuštos rusų raketos nuolaužos auštant pataikė į daugiabutį: „Pirmas sprogimas nugriaudėjo kažkur šalia. Aš atsikėliau ir išbėgau į koridorių ir tada nugriaudėjo sprogimas mūsų name.“

Šešioliktame namo aukšte, viename butų, liepsnoja ugnis. Dalis daugiabučio sugriuvo, o pastato konstrukcijai iškilęs pavojus. Kol vieni ugniagesiai gelbėtojai gesina liepsnas, kiti evakuoja namo gyventojus. Pagalbos ypač reikia senyvo amžiaus žmonėms. Gelbėtojai skelbia, kad smūgis sužalojo tris žmones, o viena senjorė žuvo. Čia pat ir skausmo persmelkta rauda. Jaunas vyras atsisveikina su okupantų nužudyta mama.

REKLAMA

Nepaisydamas to, kad yra medžiojamas rusų, Ukrainos prezidentas ligoninėje lanko šeimą. Okupantai juos apšaudė evakuojantis iš Vorzelio, esančio Kyjivo regione. Kad išgyventų, šeimos nariai dengė vieni kitus savo kūnais. V. Zelenskio vizitas – didžiausia staigmena mergaitei, kuriai jis įteikia ir didelę gėlių puokštę. Prezidentas dar aplanko ir kitose palatose gulinčius sužeistus civilius.

O iš Mariupolio pasaulis žinių laukia sulaikęs kvapą. Vakar okupantai tiesiai ant dramos teatro, kuriame slėpėsi žmonės – kai kuriais pranešimai net iki 1000 civilių – numetė bombą. V. Putino orda teatrui smogė nė nepaisant to, kad dviejose vietose šalia pastato rusiškai parašyta: „VAIKAI“.

Tačiau po baisios nežinomybės nakties – vilčių teikiančios pirmosios žinios. Miestas apsuptas, nei ryšio, nei elektros jame nėra, bet įdienojus pasaulį pasiekė žinia, kad prie dramos teatro vyksta gelbėjimo operacija. Lyg tai iš subombarduoto teatro jau pavyko išgelbėti apie 130 žmonių.

REKLAMA

REKLAMA

Beje, okupantų pajėgos aiškina, kad teatrui Mariupolyje smogė, nes ten esą galėjo slėptis apie 10 Azovo bataliono karių. Kažkur jau girdėta istorija. Smūgį gimdymo namams uostamiestyje okupantai bandė pateisinti tuo pačiu – esą jame veikė Azovo karių štabas.

Ukrainos prezidentas Mariupolio apsiaustį, per kurią kai kuriais duomenimis jau galėjo žūti apie pustrečio tūkstančio žmonių, lygina su Leningrado blokada, kurią šiame Sovietų Sąjungos mieste vykdė naciai ir kurią rusai laiko vienu didžiausių nusikaltimų prieš jų tautą.

„Širdys plyšta dėl to, ką Rusija daro mūsų žmonėms. Mūsų Mariupoliui. Mūsų Donecko sričiai. Rusijos gyventojai! Kuo jūsų Mariupolio blokada skiriasi nuo Leningrado blokados per Antrąjį pasaulinį karą?“, – kalba V. Zelenskis.

Mariupolio miestas virtęs vaiduokliu. Sprogimai netyla nei dieną, nei naktį. Padėtis mieste tiesiog tragiška. Strategiškai svarbiame uostamiestyje okupantai sukėlė didžiausią humanitarinę krizę Europoje per kelis dešimtmečius. Ukrainos valdžia skelbia, kad miestą apsupusios ir nuolat apšaudančio rusų pajėgos sunaikino apie 90 procentų Mariupolio pastatų. Jau dvi savaites, spaudžiant 5 laipsnių šaltukui, maždaug 400 tūkstančių Mariupolio gyventojų gyvena rūsiuose be elektros, dujų, ir šildymo.

REKLAMA

REKLAMA

Tarp jų ir apie 3 tūkstančiai pastarosiomis savaitėmis gimusių kūdikių. Žmonėms trūksta maisto ir, ypač, vandens. Viena, šešerių metų mergaitė net mirė nuo dehidratacijos. Rusijos kariuomenės nužudytų civilių kūnai sandėliuojami ligoninės rūsyje, nes per bombardavimus juos labai sunku palaidoti. Jei tai pavyksta padaryti žmonės tiesiog dedami į duobę, be karstų.

Tiesa, pastarąsias kelias dienas rusai išleido per žalią koridorių apie 20 tūkstančių žmonių, bet ir jiems teko brautis per rusų apšaudomus kelius: „Mes esame reanimacijos palatoje, kur mūsų gydytojai kovoja dėl vaikų gyvybių, kurie buvo sužeisti rusų raketų, rusų raketų fragmentais, rusų armijos tik dėl to, kad jie gyvena nepriklausomoje šalyje. Kai kurie jų neturi rankų, kojų. Kai kurie neteko tėvų.“

Savanoris aprodo Žaporižios ligoninę, kur medikai kovoja dėl iš Mariupolio evakuotų vaikų gyvybių. Vyras sako, kad tai – baisiausias kada nors jo nufilmuotas vaizdo įrašas: „Aš daugiau nieko nesakysiu. Viskas ir taip aišku. Sustabdykite karą.“

Mariupolis ne vienintelis miestas, kur žudomi civiliai. Vis nepasiduodančiame Černihive per šią parą apšaudydami civilių namus rusai nužudė 53 žmones ir vietos gelbėtojams beliko iš griūvėsių tik traukti kūnus. Šalia Charkivo okupantai Merefos mieste nužudė 21 civilį.

REKLAMA

REKLAMA

Ukrainiečių Azovo batalionas dalijasi – užfiksuota, kaip Z raide pažymėtam tankui ukrainiečiai suduoda vieną smūgį. Tada kitą. Okupantai dar bando sprukti, bet tikriausiai supranta, kad artinasi galas. O tada – lemiamas smūgis. Visgi po jo vienas okupantas išsiropščia iš tanko ir bando pasprukti, tačiau nubėga netoli. Parblokštas ant žemės jis šliaužia tolyn nuo tanko bandydamas išsigelbėti. Ukraina skelbia nukovusi apie 14 tūkstančių rusų karių, Amerikos žvalgyba sako, kad okupantų praradimai dukart mažesni.

„Jei jūsų karas prieš Ukrainos žmones tęsis, Rusijos motinos neteks daugiau vaikų nei Afganistano ir Čečėnijos karuose kartu sudėjus. Kokia to prasmė? Kiekvienas rusų karys, kuris sudės ginklus, gaus šansą. Šansą išgyventi“, – sako V. Zelenskis.

Viename vaizdo įraše matyti, kaip Ukrainos pajėgos iš oro naikina sostinės Kyjivo kryptimi nukreiptą okupantų techniką. Britų žvalgyba skelbia, kad Rusijos invazija stoja visuose frontuose.

„Rusijos kariuomenė nedaro jokios pažangos. Kariai nemato rimto tikslo, kodėl jie yra Ukrainoje, kodėl jie žudo tuos žmones, ką jie ten daro“, – teigia buvęs kariuomenės vadas Jonas Kronkaitis.

Ukrainiečiai praneša, kad šiomis dienomis rusai intensyviai naikina miestus ir žudo civilius bandydami išgąsdinti ir demoralizuoti ukrainiečius, tačiau rusų veržimasis į priekį vyksta tik pietuose.