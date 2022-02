Ukrainietė Karolina savo akimis matė mamos mirtį: „Rusų kariškiai žudo civilius Charkove“

„Šiandien Rusijos kariškiai nužudė mano mamą, žmogų, kurį mylėjau labiau už savo gyvenimą... Ryte pradėjo apšaudyti mūsų kaimą, susprogdino karinę bazę, o smūgio banga nubloškė mane nuo lango, sudrebėjo namas, dingo elektra... Nuvažiavome į miestą išsiimti pinigų ir nusipirkti maisto. Grįžtant namo prie išvažiavimo iš Charkovo rusų tankai užtvėrė kelią, pradėjo šaudyti į mūsų mašiną. Mes pasukome į akligatvį ir iššokome iš mašinos, kur mus pasitiko du rusų kareiviai, jauni apie 18-20 metų“, – socialiniame tinkle rašė ukrainietė.

Karolinos teigimu apie 15 minučių jos su mama slėpėsi užspaustos į kampą, o tada vienas rusų kareivis pradėjo į jas šaudyti. Po kurio laiko šalia moterų prisiartino joms padėti pasiryžę ir keli ukrainiečių kariai.

REKLAMA

„Mama buvo sužeista į ranką, girdėjau, kaip ji rėkia iš skausmo. Tuo metu mūsiškis kareivis sviedė mane ant žemės ir liepė kareiviui nešaudyti... Jis rėkė ant rusų kareivių, kad nereikia šaudyti. Prasidėjo smarkus susišaudymas ir ant manęs krito negyvas kareivis, po to pašautas buvo ir antras, bet mama tylėjo. Aš atsikėliau ir supratau, kad ji žuvusi... Jai kulka pataikė į galvą, taip aš likau viena“, – ašaras liejo jautriu vaizdo įrašu po tragedijos pasidalijusi Karolina.

Per Rusijos ir Ukrainos karių susišaudymą Karolina griebė savo dokumentus ir pasislėpė už netoliese buvusio konteinerio.

REKLAMA

REKLAMA

„Tėtis tuo metu važiavo iš Kijevo visu greičiu, dar nežinodamas, kad mama nužudyta, o aš slėpiausi, kad manęs neužmuštų. Sėdėjau pusantros valandos ir bijojau pajudėti. Po kiek laiko išgirdau, kad šūviai nutilo ir šliaužiau iki mašinos, kartu su savimi pasiėmiau sužeistą kareivį“, – dėstė Karolina.

Ukrainietės „Instagram“ paskyroje galima rasti ne vieną nuotrauką, kurioje ji laiką leisdavo su savo mama.

„Taip aš likau be mamos, be Irinos Perlifon, kurią mylėjo ir gerbė tiek daug žmonių ir kuri man buvo puikus pavyzdys šiame gyvenime. Ji nieko per savo gyvenimą nebuvo nuskriaudusi, buvo labai maloni ir mylinti mama. Rašau tai dabar ir tiesiog verkiu garsiai. <...> Rusų kariškiai žudo civilius Charkove!“, – už širdies griebiantį įrašą baigė be mamos likusi mergina.

Penktadienį Rusija tęsia plataus masto karinę ataką visoje Ukrainoje

Primename, kad ankstų ketvirtadienio rytą rusų pajėgoms įsiveržus į Ukrainą, daugelyje miestų buvo girdėti sprogimai. Penktadienį paaštrėjo mūšiai dėl Kijevo, ryte Ukrainos sostinėje Kijeve nugriaudėjo dar 3 sprogimai. Ukrainos užsienio reikalų ministras tvirtina, kad Kijevas niekada nepatyrė tokios didelės katastrofos nuo 1941 metų, gyventojai sparčiai raginami slėptis. Rusijos padaliniai sparčiai veržiasi ir į Černobylio AE saugomą teritoriją, kariai užgrobė dvi sunkiąsias karines mašinas iš ukrainiečių ir važiuoja į Kijevo centrą.

REKLAMA

REKLAMA

Už jų seka kolona rusiškų karinių sunkvežimių. Pranešama, kad užgrobtos karinės mašinos yra naudojamas kaip priedanga, o rusų kareiviai persirengė ukrainiečių karinėmis uniformomis. Ukrainos gynybos ministerija skelbia, kad rusų diversinės grupės naudoja ukrainiečių karinę techniką ir uniformas tam, kad įsibrautų giliai į Kijevą. Pranešama, kad virš Ukrainos numuštas ne vienas karinis lėktuvas, kariuomenė pagalbos prašo ir nepilnamečių.

Naujausią informaciją apie įvykius Ukrainoje rasite čia.