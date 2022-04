Ūkininkas Juozas žodžių į vatą nebevynioja ir įspėja: „Galiu pasakyt – bus p**dauskas“

Apie tai – laidoje „Karštai su tv3.lt“ kalbinti ekspertai.

Kasdienė duona smarkiai brangs. Jei kepaliukas dabar kainuodavo eurą, tai greitu metu teks mokėti 1,4 euro, o geresnės kokybės batonas gali perkopti ir poros eurų sumą.

„Grūdai pabrango 30 procentų, dujos pabrango kokius keturis kartus. Tai visą šitą sudėjus apie 40 procentų turėtų brangti. O duona brangs tikrai nevienodai – patys pigiausi gaminiai gali pabrangti ir dvigubai”, – sakė prekybos tinklo „Norfa” savininkas Dainius Dundulis.

Duoną brangina faktas, kad nebegalima gauti grūdų iš karo zonoje esančios Ukrainos. Rusiškų grūdų eksportą pasauliui sustabdė ir agresorius Putinas, todėl augančias miltinių produktų kainas matysime kone kasdien.

„Brangimas greičiausiai bus iki vasaros antros pusės, kol neišaiškės situacija, kaip ten buvo su sėja Ukrainoje, kokios derlių prognozės – ar išvis jie bus, ar nebus”, – kalbėjo „Pricer.lt” maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas.

Ūkininkai griebiasi už galvų

Bet Lietuva – derlingos žemės ir ūkininkų kraštas. Grūdų duonai gali duoti ir mūsų laukai bei arimai. Gali, bet pigiai – nebeišeina.

„Už tai, kad tas karas dabar viską ir sugadina. Tai duok Dieve, kad mums pavyktų išaugint. Bet jei ir išauginsim – jei pabrangs supirkimo kainos ir viskas, tai galiu pasakyt – bus p**dauskas”, – pareiškė ūkininkas Juozas Beinoras.

Širvintų rajono ūkininkas Juozas Beinoras turi užsėjęs apie 50 hektarų laukų kviečiais, miežiais ir kita grūdine kultūra. Juozas jau dabar nebemiega naktimis, nes nesugalvoja, iš kur gauti trąšų. Dėl karo Ukrainoje jų gauti beveik nebeįmanoma, o imant iš kitur – baisios kainos.

„Labiausiai baimė ima dėl trąšų. Kur matyta – praeitą savaitę dėl salietros skambinau, tai 1200 eurų. O Jėzau! Purškimui karbamido paskambinau, tai virš 1000 eurų”, – skundėsi ūkininkas.

O be trąšų derliaus gero nebus. O jei nebus derliaus, bus sukelta ūkininkų ir namų ūkiams smogsianti labai nemaloni ekonominė būsena.

„Ūkininkams, jeigu tokios kainos ir bus, tai bus p**dauskas, ir žmonėms bus p**dauskas. Jeigu grūdus pakels ten iki 4-5 šimtų už toną, tada grius visa gyvulininkystė. Grius paukštininkai, grius kiaulės ir grius gyvulininkystė”, – kalbėjo J. Beinoras.

Sočios Velykos atsieis brangiau

Jei kaip Juozas neturime ūkio ir galimybės auginti savo vištų, tai šiemet per Velykas su artimaisiais ir giminėmis daužysime kone dvigubai parduotuvėse pabrangusius kiaušinius, o velykinės salotos su majonezu irgi kainuos daugiau.

„Dauguma baltų kiaušinių pas mus ateidavo iš Ukrainos. Mes turėjom 69-79 centų kainas už 10 kiaušinių, tai mes tikrai tokios kainos nebematysime. Matysime 1,20 euro, o galbūt net daugiau”, – sakė P. Čepkauskas.

Nenustebkite, jei dabar po 7 eurus už kilogramą kainuojantys agurkai pasieks ir 14 eurų eurų sumą. Jei daržovių mėgėjai nori pigios produkcijos, tai turi laukti vasaros derliaus.

Daugelis mažesnes pajamas gaunančių pirkėjų parduotuvėje tik akimis palydi gražiai įraudusius pomidorus, skaniai atrodančias dešras ir perka tik besibaigiančio galiojimo produkciją.

„Pensininkams tai yra nerealu, kai kepalas duonos kainuoja virš euro. Vakar girdėjau, kad mėsa labai pabrangs, tai čia bus išvis... Nežinau, kaip žmonės išgyvens. Tiesiog baisu”, – sakė vilnietė pensininkė Liucija.

Pigs egzotiniai vaisiai

Yra ir gerų žinių – pigs kai kurie egzotiniai vaisiai, prognozuojama, kad bent jau iki rudens nebebrangs pieno gaminiai.

„Jau dabar Ekvadoras neišveža apie 30 procentų bananų, nes Rusija negali pasiimti ir krenta pirkimai. Matomai Ekvadoras ieškos kažkokių kitų rinkų, tai greičiausiai bus Europoje parduodama”, – kalbėjo P. Čepkauskas.

Galimybės, kad kainos imtų mažėti kol kas tik teorinės. Nebent pagalbos ranką ištiestų valdžia, sumažinusi PVM maistui.

„Jis kainuotų 400 milijonų eurų valstybės biudžeto netekimų. Gal galėtume su tuo gyventi, jeigu būtume tikri, kad visa ta nauda atitektų vartotojams, ir per visus tuos 400 milijonų sumažėtų produktų kainos. Deja, to užtikrinti ir garantuoti tikrai negalima, nes Lietuvoje prekybos tinklų sektorius pasižymi labai žema konkurencija ir tikėtina, kad didelę dalį to sumažinto mokesčio pasiimtų prekybos tinklai”, – svarstė Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas.

„Kai kurie prekybos tinklai jau anksčiau yra pasakę, kad jeigu būtų sumažintas PVM maistui, tai visą šitą sumažėjusią sumą perkeltų į kainą. Todėl aš manau, kad tai yra atsikalbinėjimas ir namų darbų nedarymas”, – kolegai prieštaravo Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas.

