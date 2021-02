TV3 Žinios. Šaltis ir sniegas ne tik Lietuvoje: vien Vokietijoje per dieną – 222 avarijos

Nors ir karantinas, Anglijos gyventojai skuba džiaugtis retu svečiu – sniegu. Nuo kalnelių su čiuožynėmis leidžiasi ir maži, ir dideli. Į parkus britai patraukė po to, kai dalį rytų Anglijos vietovių nuklojo 14 centimetrų sniego sluoksnis. Sniego debesis čia atnešė audra Darcy.

Tiesa, artimiausiomis dienomis žiema nesitrauks – dar daugiau sniego čia iškristi turėtų ateinančią parą. Be to, Jungtinėje Karalystėje siautėja ir audringi vėjai. Safolke vienas su jėgos aitvaru sportavęs vyras per audrą užsimušė.

