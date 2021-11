Svarstoma didinti išmoką už naujagimį: gyventojai jau svajoja, kur leistų pinigus

Ekonomistai tokias milijonines biudžetui išlaidas vertina dvejopai, o ministerijos apie dvigubai didesnę išmoką galvoti ketina nebent po metų.

Šiaulietė Sandra sūnelio Gusto susilaukė prieš metus. Kaip ir visoms gandrų aplankytoms šeimoms, taip ir Sandros šeimynai dėl to į sąskaitą iš valstybės biudžeto įkrito 440 eurų.

„Mes ilgai ruošėmės vaikučio atėjimui, turėjom savo santaupų, tai 400 tikrai nepamaišė, bet kad jų būtų užtektinai, visam pasiruošimui, tikrai ne. Bet mums pakako“, – pasakoja šiaulietė Sandra.

Socialdemokratai su Gintautas Palucku priešakyje tikina, kad valstybei jau laikas būti dosnesnei ir sumą už ką tik gimusį mažylį ar įvaikintą vaiką dvigubinti – iki 800 eurų. Seimas dėl to jau balsavo spalio viduryje, tačiau vieno balso persvara projektą atmetė tobulinti. „Prieš“ balsavo arba susilaikė valdantieji konservatoriai su liberalais.

„Aš buvau nustebęs ir šokiruotas, kad iš pirmo karto nepritarė, nes jis logiškas ir pribrendęs. Šis dydis iš esmės nebuvo keistas beveik 14 metų. Tai kainos pasikeitė, ar reikia dar įrodinėti?“ – klausia socialdemokratas Gintautas Paluckas.

Paluckas projektą registravo iš naujo ir tikisi, kad oponentai Seime persigalvos. Kaip ir 70 eurų siekiančius vaiko pinigus kas mėnesį, taip ir didesnę vienkartinę išmoką gautų ir nepasiturinčios, ir turtingos šeimos.

„Valstybė turi padėti ne simboliškai, o iš esmės, nes gimus vaikui šeimos patiria finansinį šoką. Visos, iš esmės, be išimties, nepaisant to, kad ruošiasi, taupo, vis tiek tai yra finansinis šokas“, – tęsia G. Paluckas.

„Čia tikrai ne sumoj esmė yra. Vien dėl to, kad 400 daugiau, nemanau, kad ims ir populiacija augs labai smarkiai. Tikrai ne“, – kalba Sandra.

O ką mano gyventojai? Štai, ką jie sako:

„Be abejo, nes mėnesį vaiką išlaikyt už 300–400, viskas išeina „pampersams“, mišinukams.“

„Aišku, visada geriau daugiau. – Kam išleidot tuos pinigėlius? – Į taupyklę įdėjom. Pradėjom kaupti vaikiukui, į darželį ar paaugęs norės geresnį žaisliuką nusipirkti.“

„Žinoma, ir reikalinga, ir gerai, bet labai abejoju, ar taip būtų.“

„Jeigu kelia pensijas, kelia atlyginimus, ir gimus vaikui būtų smagu, jei pakeltų. Bet man nebūtų kažkoks vau.“

REKLAMA

„Ar 440, ar 800. Visiems gauti daugiau yra gerai.“

Per metus šalyje gimsta apie 25 tūkstančiai mažųjų lietuvaičių. Dabartinė išmoka per metus biudžetui kainuoja 10 milijonų eurų. Padvigubinta ji viršytų 20 milijonų. Bėdų dėl to nemato valstiečiai.

„Viskas, kas skiriama vaikams, yra pats naudingiausias paramos šeimoms būdas. Bet kokiu atveju, mes tai paremtume“, – kalba valstiečių pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

Liberalai ragina neišskirti tik naujagimių tėvų – sunkiai gyvena ir kitos visuomenės grupės.

„Lietuva, turtėdama, eidama į priekį, gana greitai pereis prie tokio dydžio paramos. Bet tai turime daryti su kitomis socialiai remtinų žmonių grupėmis“, – įsitikinęs liberalas Eugenijus Gentvilas.

Konservatoriai aiškina, kad kitąmet milijonų išmokoms nebus.

„Šiandien Finansų ministerijos pozicija tokia, kad papildomų lėšų tam nėra. Bet, jei pozicija pasikeistų, aš net neabejoju, kad Seimo nariai pritartų tokiam pasiūlymui“, – aiškina komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas.

Tiesa, galimybe išmokas padidinti jau kitąmet netiki ir pats Paluckas, siūlo tai nuo 2023-iųjų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija aiškina, kad nuo sausio turi kitų prioritetų.

„Kitąmet gerokai numatyta didinti išmokas globojamiems vaikams, tam prireiks pusdevinto milijono eurų. Jei visi išdiskutuotų, susitartų ir būtų politinis sprendimas didinti, manau, kad 2023 m. sausio 1 diena būtų priimtina data“, – sako ministrės atstovas Tomas Kavaliauskas.

Ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė aiškina, kad socdemų argumentai dėl per ilgus metus išaugusių kainų nėra iki galo teisingi. „Algos didėjo gerokai spartesniais tempais negu kilo kainos ir perkamoji galia per tą laikotarpį gerokai išaugo“, – priduria ji.

Ekonomistės manymu, papildomi milijonai tėvams dabar nėra tikslingiausia priemonė. „Jos yra netaiklios, jos yra visiems, nepaisant to, ar šeima yra pasiturinti, ar nepasiturinti. Dabar mes turime gerokai svarbesnių prioritetų, kaip šalis“, – aiškina ji.

REKLAMA

„Jeigu mes pripažįstame, kad ta vienkartinė išmoka yra svarbi ir reikalinga priemonė, tai ją irgi reikėtų sieti ir indeksuoti tiek su valstybės finansais, tiek su kainų lygiu“, – sako ekonomistas Nerijus Mačiulis.

Jis svarsto, kad siūlymas keisti ilgus metus nedidėjusią išmoką logiškas. O ar laikas jau pribrendo, teks spręsti politikams: „Yra daug prioritetų, kuriems visiems neužtenka pinigų. Dabar sunku pasakyti, kuris yra svarbesnis prioritetas – NPD didinimas, ar senatvės pensijų kėlimas ar sutvarkymas vienkartinių išmokų.“

Dar šiemet Seimas turės apsispręsti ir dėl kasmėnesinių vaiko pinigų. 70 eurų siekiančią sumą didinti šį kartą valdžia pasiryžusi nežymiai – dar nepatvirtintais duomenimis, keletu eurų. Galutinę sumą parlamentas patvirtins metų pabaigoje, kai priims kitų metų valstybės biudžetą.