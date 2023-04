Susitepusi žvaigždė ir skaudūs nuostoliai: ar „Marvel“ kino visata pavojuje?

„Marvel“ visatos aktualijas aptaria naujienų portalo tv3.lt tinklalaidės apie kiną „Ekrano karta“ kūrėjai Laurynas ir Vilmantas.

Kovo 25 d. aktorius Jonathanas Majorsas suimtas dėl smurto ir priekabiavimo prieš 30 metų moterį. Holivudo žvaigždė apkaltintas moters smaugimu ir sukeltais kūno sužalojimais. Jis vėliau buvo paleistas, o jo advokatė paviešino neva sužalotos moters žinutes, kuriose ji tikina, kad J. Majorsas jos nepuolė.

J. Majorsas „Marvel“ visatoje turėjo atlikti Kango Užkariautojo vaidmenį ir būti pagrindinis blogietis artėjančiuose „Keršytojų“ (angl. „Averngers“) filmuose bei pasirodyti kituose „Marvel“ filmuose ir serialuose.

Skelbiama, kad „Marvel“ kol kas nėra priėmusi jokio sprendimo dėl J. Majorsos ateities franšizėje. Visgi socialinių tinklų vartotojai iškart pradėjo reikalauti, kad Kango vaidmeniui būtų pasirinktas naujas aktorius.

Tačiau „Marvel“ problemos nesibaigia ties tuo, kad aktorius, ant kurio jie ketino statyti savo dešimtmečio planą, galimai yra smurtautojas ir jo reputacija šiuo metu tikrai nėra blizganti.

Paskutiniai šios franšizės projektai negali pasigirti nei puikiais kritikų atsiliepimais, nei didelėmis pajamomis už parduotus bilietus.

„Skruzdėliukas ir Vapsva. Kvantomanija“ (angl. „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“) galimai bus pirmasis popandeminis filmas, kuris neatsipirks „Marvel“ studijai. Filmas „Toras. Meilė ir griaustinis“ (angl. „Thor: Love and Thunder“) ir serialas „Teisininkė Halkė“ (angl. „She-Hulk: Attorney at Law“) kentėjo dėl prastų specialiųjų efektų, o ir filmai apskritai nesužavėjo nei kritikų, nei žiūrovų.

