„Laiškas Ukrainai“: ar galime paveikti karo baigtį?

Naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje apie kiną „Ekrano karta“ svečiavosi „Kino pavasario“ programos sudarytojos Aistė Račaitytė ir Ignė Smilingytė.

Rusijos karinė invazija 2022-ųjų vasarį negrįžtamai pakeitė visų ukrainiečių likimus ir sujaukė gyvenimą Europoje. Tiesiogiai karą patiriančiųjų pasirinkimai aiškūs: kovoti arba bėgti. Tačiau esant toliau nuo jo klausimų daugėja: domėtis ar ignoruoti, priimti ar atstumti, aukoti ar kovoti? Lietuvos kino bendruomenė susibūrė į savanorišką kino projektą „Laiškas Ukrainai“, kurio tikslas buvo fiksuoti, kas tokiu sudėtingu metu vyko mūsų šalyje.

Pagrindinis stebimosios dokumentikos veikėjas yra žmogus šalia karo: praeivis, protestuotojas, savanoris, medikas, menininkas. Šis filmas – unikalus šio laiko ir šalyje išgyventos beprecedentės vienybės bei susitelkimo dokumentas.

Ar mes padarėme pakankamai? Ar mūsų pastangos gali tapti mitu ir instrukcija ateities kartoms? Ar galime paveikti karo baigtį? O gal per anksti pavargome ir nuleidome rankas? Į šiuos klausimus filme atsakyti bandantys žmonės priartina mus prie kiekvieno mūsų esmės, kuri, deja, geriausiai atsiskleidžia konflikto metu.

„Pats principas buvo nehierarchinis. Nebuvo vieno vedančio režisieriaus, <...> šio filmo visa idėja yra tai, kad Lietuvos kino bendruomenė buvo mobilizuota prasidėjus karui dokumentuoti Lietuvos atsaką į karą Ukrainoje. Tiek meninį, tiek socialinį, tiek politiniai visokie veiksmai“, – pasakojo A. Račaitytė.

„Teko girdėti atsiliepimą apie šį filmą iš žmogaus, kuris jį jau matė. Sako, kad jautėsi lyg žiūrėdamas senus Sąjūdžio laikų įrašus. Ten buvo mūsų tėvų karta, tad nors tai mums ir brangu, mes iki galo nesuprantame to jausmo.

Dabar, žiūrint šį filmą, yra panašus jausmas. Bet jis daug stipresnis. Nes čia mūsų laikai. Čia mūsų kova“, – sakė vienas „Ekrano kartos“ kūėjų Vilmantas.

Kalbėjome apie:

00:00 – Intro

00:50 – Filmų patekimas į „Kino pavasarį“

06:09 – V. Katkaus „Uogos“

10:16 – „Po saulės“ („Aftersun“)

13:44 – „Lygumų ežeras“ („Trenque Lauquen“)

15:28 – „Duona ir druska“ („Bread and Salt“/„Chleb i sól“)

17:04 – „Kino pavasario“ konkursas

21:43 – „Rūkymas sukelia kosulį“ („Smoking Causes Coughing“/„Fumer fait tousser“)

26:42 – „Sent Omeras“ („Saint Omer“)

28:10 – „Rojaus fragmentai“ („Fragments of Paradise“)

30:56 – „Tiek grožio, tiek skausmo“ („All the Beauty and the Bloodshed“)

33:25 – „Tar“

36:48 – „Žana Dilman, Komercijos krantinė 23, 1080 Briuselis“ („Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels”)

41:28 – „Laiškas Ukrainai“

46:40 – Ateities planai