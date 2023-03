Pribloškianti Cate Blanchett: ar ji buvo apvogta per „Oskarus“?

„Kino pavasario“ programos „Kritikų pasirinkimas“ viena iš puošmenų – įtraukianti ir nepaleidžianti režisieriaus Toddo Fieldo juosta „Tár“

Lidija Tar (akt. Cate Blanchett) yra muzikos pasaulio ikona. Be nesuskaičiuojamos gausybės kitų pasiekimų, ji yra Berlyno filharmonijos orkestro pagrindinė dirigentė. Tar turi galią, kuri ilgai priklausė išskirtinai vyrams. Ji ruošiasi dar vienam karjeros šuoliui – Mahlerio simfonijos įrašui – ir net negalvoja apie tai, kad vejasi praeitis.

Prieš žiūrint „Tár“ susidarė įspūdis, kad tai yra biografinė juosta apie realią asmenybę. Per daug nesigilinau į aprašymą, o klasikinėje muzikoje esu diletantas, tad nežinojau, kad tokias aukštumas kaip išgalvotoji Lidija Tar šiuo metu yra pasiekusi tik viena moteris.

Bet žiūrint filmą taip pat gali kilti abejonių, ar Lidija Tar nėra realus žmogus. Nes Cate Blanchett nevaidina Lidijos Tar, ji šiame filme YRA Lidija Tar. Tik vėliau imi suprasti, kad gana realistiškas dirigentės portretas ir Berlyno niūruma persipina su sapnais, fantazijomis ir iš praeities atslenkančiais šešėliais.

„Tár“ yra didingas filmas. Į aukštumas jį iškelia ir orkestro atliekamos amžiams nepavaldžios kompozicijos, ir Berlyno pilkumas, ir nepsakomo gerumo C. Blanchett vaidyba. Ji kartu su režisieriumi Toddu Fieldu sukūrė tokią gyvą veikėją, ant kurios pečių šis šių laikų šlovės ir purvo epas pasiekia žiūrovų širdis.

Kai kas žiūrės į „Tár“ kaip į itin aktualų šiems laikams kūrinį, kai vis dažniau kalbame apie cancel culture. Kai kas matys įspūdingą pagrindinės veikėjos pakilimo ir nuopolio perteikimą.

Kiti tiesiog matys nepakartojamą C. Blanchett. Tai yra jos karjeros vaidmuo ir galime sakyti, kad ji „Oskaruose“ buvo apvogta.

„Tár“ yra tas filmas, kuris, galvojote, kad jums nepatiks. Bet praėjus 158 aukščiausios prabos kino minutėms jūs suprasite, kad ką tik išvydote šedevrą.

Dar apie „Tár“ – tinklalaidės „Ekrano karta“ pokalbio su „Kino pavasario“ programos sudarytojoms ištraukoje, kurią rasite teksto viršuje. O dar plačiau apie „Kino pavasarį“ – pilname „Ekrano kartos“ epizode, kurį galite peržiūrėti čia:

Kalbėjome apie:

00:00 – Intro

00:50 – Filmų patekimas į „Kino pavasarį“

06:09 – V. Katkaus „Uogos“

10:16 – „Po saulės“ („Aftersun“)

13:44 – „Lygumų ežeras“ („Trenque Lauquen“)

15:28 – „Duona ir druska“ („Bread and Salt“/„Chleb i sól“)

17:04 – „Kino pavasario“ konkursas

21:43 – „Rūkymas sukelia kosulį“ („Smoking Causes Coughing“/„Fumer fait tousser“)

26:42 – „Sent Omeras“ („Saint Omer“)

28:10 – „Rojaus fragmentai“ („Fragments of Paradise“)

30:56 – „Tiek grožio, tiek skausmo“ („All the Beauty and the Bloodshed“)

33:25 – „Tar“

36:48 – „Žana Dilman, Komercijos krantinė 23, 1080 Briuselis“ („Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels”)

41:28 – „Laiškas Ukrainai“

46:40 – Ateities planai