Prieš jūsų akis – politikų piniginės: kaip per metus keitėsi jų turtai?

Drąsiai vakcinuotis besisėdusi Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen gali taip pat drąsiai save vadinti turtingiausia iš šalies vadovų. Valstybinė mokesčių inspekcija paviešino deklaraciją už pernai metus. Joje matyti, kad Čmilytės šachmatininkų šeimos turtas siekia beveik 933 tūkstančius eurų. Tiesa, du trečdaliai šio turto priklauso vyrui.

Savo turtais Čmilytė lenkia šalies vadovą Gitaną Nausėdą. Jo šeima deklaravo 760 tūkstančius eurų. Dalį turto sudaro nekilnojamasis turtas, sklypai. Šalies vadovas prisipažino turintis per 20 tūkstančių eurų santaupų, 13 tūkstančių turi jo žmona. Pirmoji ponia deklaravo, kad turi ir meno kūrinių, kurių vertė – per 7 tūkstančius eurų. Nausėda turi ir 80 tūkst. eurų paskolą. Tiesa, Prezidento turtai per metus sumenko daugiau nei 6 tūkstančiais.

Valstybinė mokesčių inspekcija įlindo ir į Vyriausybės vadovės Ingridos Šimonytės kišenę. Jos turtai per metus ūgtelėjo beveik 110 tūkstančių ir beveik siekia 278 tūkst. eurų.

Šimonytė deklaravo turinti butą, namą, jų vertė 90 ir 140 tūkstančių. Dar turi žemės sklypų. Premjerė deklaravo automobilius, kurių vertė 20 tūkstančių eurų. Šimonytė turi per 30 tūkstančių eurų santaupų, tačiau pernai ją slėgė ir 63 tūkst. eurų paskola.

O štai po jos turtingiausiu Vyriausybėje gali save vadinti užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Jo šeimos turtas siekia per 16,5 milijonų eurų, t.y., 2 milijonais daugiau nei pernai. Tiesa, daugiau nei 13 milijonų eurų sudaro sutuoktinės Austėjos Landsbergienės turimų akcijų vertė.

Po Vyriausybės posėdžio gatve ramiai kulniuoja ir dar vienas save drąsiai turtingiausiu ministru galintis vadinti Dainius Kreivys. Valstybinė mokesčių inspekcija paviešino energetikos ministro turto deklaraciją, kurioje matyti, kad per metus Kreivio turtai užaugo daugiau nei 100 tūkstančiu ir siekia 857 tūkstančius.

„Na, kas metus gaunu dividendų, daugiau nežinau, turbūt turtėjimo šaltinių nėra. Aš nemanau, kad tai milžiniškas turtas. Visą gyvenimą, esu 51 metų, tai per visą gyvenimą kažkiek uždirbi“, – sako ministras Dainius Kreivys.

Skurdžiausiai besisukančių ministrų sąraše atvėrus ministrų pinigines atsidūrė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Jo šeima deklaravo beveik 24,5 tūkstančio eurų. Į šią sumą daugiausiai pakliūva automobiliai. Ministras taip pat prisipažino turintis beveik 13,5 tūkstančių eurų paskolos. Bet per daug nesiskundžia.

„Jeigu reikės įsigyti kažkokį nekilnojamą turtą, matyt, padarysim tai su banko paskola. Nes kitų kažkokių šaltinių nenusimato. Dirbam, gyvenam iš algos“, – teigia jis.

Nesiskundžia gyvenimu ir parlamentarai. Jeigu nebūtų atsisakęs parlamentaro mandato, dabar geriausiai gyvenančiu Seimo nariu būtų tituluojamas Antanas Guoga. Jo už 2020 deklaruoti turtai siekia septyniolika milijonų eurų. Antroje vietoje atsidūrė seimo narys Valdemaras Valkiūnas, deklaravęs turto už keturis milijonus aštuonis šimtus devyniasdešimt tris tūkstančius eurų. Tiesa, pats parlamentaras savęs labai turtingu nelaiko. O visi turtai iš kone tris dešimtmečius valdomos įmonės.

„Aš nė kiek jų neskaičiuoju. Jaučiuosi kaip pasiturintis pilietis“, – kalba Seimo narys Valdemaras Valkiūnas.

O štai mažiausiai turto, kaip paaiškėjo, 2020-aisiais turėjo parlamentaras Vytautas Gapšys. Jo paviešintas turtas siekia vos pusketvirto tūkstančio eurų.

Turtingiausių politikų ir tarnautojų sąrašo pirmoje vietoje atsidūrė Vidmantas Dambrauskas, vadovaujantis Birių krovinių terminalui, jo turto vertė – beveik 19 mln. eurų. Sąrašo viršūnėje laikosi ir Darbo partijos pirmininkas europarlamentaras Viktoras Uspaskichas, nurodęs, kad turi turto už 6,7 mln. eurų. Į dešimtuką patenka ir Kauno meras Visvaldas Matijošaitis su 4 milijonais eurų.