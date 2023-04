Prasidėjo atranka į paplūdimių gelbėtojus: atskleidė, koks šiemet laukia atlyginimas

Pajūris jau ruošiasi vasarai. „Gintaro“ baseine Klaipėdoje vyksta paplūdimių gelbėtojų atranka. Dešimtys vaikinų ir merginų iš visos Lietuvos pasišovė šią vasarą prižiūrėti poilsiautojus, gelbėti skęstančiųjų gyvybes ir, žinoma, mėgautis romantika pajūryje.

„Visai smagiai skamba rytais važiuoti prie jūros, matyti tuos saulėlydžius, gal šiek tiek padėti žmonėms. Smagiai skambėjo, dėl to užsirašiau“, – sako kandidatas tapti gelbėtoju Benas.

REKLAMA

REKLAMA

„Nes mano dėdė gelbėtojas, pusbroliai irgi ėjo, tai nusprendžiau pamėginti“, – kalba kandidatė tapti gelbėtoja Emilija.

„Seniai norėjau pabandyti ir tikrai, atrodo, reikalaujanti atsakomybės pareiga, darbas. Norėjau save išbandyti šioje srityje“, – teigia kandidatas tapti gelbėtoju Jonas.

REKLAMA

Tačiau kartais svajonės gali ir likti tik svajonėmis. Ne visi šią atranką įveiks. Į kitą etapą pateks tik pusė. Kandidatams į gelbėtojus reikia per 45 sekundes nuplaukti 50 metrų, tada įveikti 200 metrų distanciją per 5 minutes ir po vandeniu nunerti 25 metrus. O už darbą „į rankas“ gelbėtojai uždirbs apie 770 eurų per mėnesį.

„Kasmet vidutiniškai viskas. Vieni plaukikai, kiti kurie paprastai moka plaukti. Kaip visada. Bus 10–15 plaukikų, bus apie 30–40 gerai plaukiančių, tad viskas tvarkoj, viskas normaliai ir sezoną pradėsim“, – tvirtina Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Siakki.

REKLAMA

REKLAMA

Įveikus pirmuosius išbandymus įspūdžiai skirtingi.

„– Sunku? – Žiauriai. Jo. Sunku, bet perplaukiau, viskas gerai“, – sako kandidatė tapti gelbėtoja Jekaterina.

„Ištvermės šiek tiek turėjau. Nes visai be ištvermės čia labai sunku būtų plaukti tokius atstumus“, – tvirtina kandidatas tapti gelbėtoju Benas.

Į atranką atėjo ir ukrainietė. Rusijos sukeltas karas jos gimtojoje šalyje nutraukė profesionalios plaukikės karjerą. Natalija yra daugybės Ukrainos ir pasaulio plaukimo varžybų nugalėtoja. Moteris sako, kad jei taps gelbėtoja, iš karto nušaus kelis zuikius. Išpildys savo svajonę, užsidirbs pinigų ir jei išgelbės bent vieną gyvybę, sako, bent taip minimaliai atsidėkos lietuviams už suteiktą prieglobstį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Yra skirtumas. Juodoji jūra ramesnė nei Baltijos. Nežinau, vasarą dar čia nebuvau, kol kas stebėjau tik vėją, o gali būti ir audra, ir srovės. Juodoji jūra kur kas ramesnė“, – kalba kandidatė tapti gelbėtoja Natalija.

Naujokų bandymus akylai stebi ne tik gelbėtojų vadovas, o ir kiti šio darbo profesionalai. Štai Šarūnui šis sezonas bus jau septintasis. Vaikinas kandidatams ne tik dalina patarimus, bet ir motyvuoja.

„Atrodo jau prieš vasarą galvoji – gal neisiu, neisiu. Bet kuo ta vasara arčiau, jau supranti, kad atranka ateina ir kažkas užsidega viduje – na, dar kartą. Dar kartą. Kaip liga“, – pasakoja gelbėtojas profesionalas Šarūnas Šimkus.

REKLAMA

Ir ši liga tikrai užkrečiama. Jaunuolius žavi gelbėtojų darbas. Garantuotas tobulas įdegis, pasididžiavimo savimi jausmas išgelbėjus gyvybę ir darbas, kai tau talkina net sraigtasparniai. Tiesa, profesionalai pabrėžia – romantika baigiasi kai iš virstančių bangų pasigirsta pirmasis pagalbos šauksmas.

Po poros savaičių kandidatų į gelbėtojus lauks naujas iššūkis. Kitas atrankos etapas vyks prie jūros. Tad teks jau ir bėgti smėliu, ir plaukti ne ramiame baseine, o banguojančioje Baltijoje. Darbą gelbėtojai Klaipėdos paplūdimiuose pradeda birželio 1-ąją.